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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 207 постов • 19 подписчиков подписаться
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В Москве на Таганке захватили в заложницы продавщицу цветочного магазинчика

В Москве на Таганке захватили в заложницы продавщицу цветочного магазинчика

Автор:
18 февраля 2023 00:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   Таганка   заложники   захват   полиция   происшествие   цветочный магазин   
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Неизвестные злоумышленники взяли в заложники персонал цветочного магазина в центре Москвы, на Таганской улице. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

По предварительной информации, в магазин «Цветы» зашли двое мужчин, у одного из них был травматический пистолет.

По словам очевидцев, преступники успели сделать несколько выстрелов, с собой у них также был нож.

Они захватили заложницу, держали ее, выдвигали различные требования.

Один из захватчиков цветочного магазина требовал "зелёный коридор, чтобы вылететь", ведь кто-то "убил его ребёнка". А затем поставил своего сообщника на колени прямо в центре зала. Об этом рассказала продавщица, которую взяли в заложники:

По её словам, пистолет был в руках у мужчины примерно 50-лет. Он долго разговаривал с кем-то по телефону и периодически выходил курить. Говорил что-то про болезнь и смерть ребёнка и необходимость улететь. Второй — был помоложе с синяком под глазом.

При этом нападавший говорил, что никого убивать не собирается и бояться не нужно.

Хозяйка же цветочного магазинчика сказала, что преступникам нужны были 5 млн. рублей.

Первый раз такое. Обычно тишь да гладь. Им было бы проще «Мираторг» захватить, там больше денег, чем в цветочном магазине, — рассказала журналистам издания Msk1.ru сотрудница местного ГБУ Ольга.

Вход в магазин оцепили лентой. Внутри еще находятся сотрудники полиции и Росгвардии.

Двоих нападавших уже увели. Никто не пострадал.

СК РФ возбудил уголовное дело статьям "захват заложника" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранитетельных органов".

Источник:

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Метки: Москва   Таганка   заложники   захват   полиция   происшествие   цветочный магазин   
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2  комментария
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21k
ЦСКА 12 минут назад
Цветочницы на бывалых острожниц похожи....
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14k
Алексей Полчаса назад
Русские захватили магазин с русскими продавцами, принадлежавший русским, в центре столицы России.
В общем, обычная проходящая новость, если бы не одно НО... - сотрудником ГБУ Жилищник, давшим интервью, оказалась.... Ольга?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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