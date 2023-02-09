Как развлекают пенсионеров в одном из домов престарелых

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Сотрудники дома престарелых придумывает различные игры для постояльцев, чтобы те не теряли вкуса к жизни и восстанавливались после инсульта и других грозных недугов.
Персонал дома престарелых не даёт пенсионерам скучать.
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