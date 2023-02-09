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Как развлекают пенсионеров в одном из домов престарелых

Как развлекают пенсионеров в одном из домов престарелых

Автор:
09 февраля 2023 10:28
Метки: в мире   видео   добро   дом престарелых   интересно   люди   пенсионер   
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Сотрудники дома престарелых придумывает различные игры для постояльцев, чтобы те не теряли вкуса к жизни и восстанавливались после инсульта и других грозных недугов.
Персонал дома престарелых не даёт пенсионерам скучать.

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Метки: в мире   видео   добро   дом престарелых   интересно   люди   пенсионер   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 55 минут назад
Лучше бы им старую версию "Фишек" оставили и они были бы счастливы без дополнительных усилий.
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