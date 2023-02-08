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Фото дня: мощные снегопады с дождем накрыли южные регионы России

Фото дня: мощные снегопады с дождем накрыли южные регионы России

Автор:
08 февраля 2023 22:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юг России   лед   снегопад   стихия   фото   циклон   
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В центральном районе Новороссийска ввели режим ЧС, в Геленджике отменили занятия в школах, скамейки и фонари на улицах в плену толстой ледяной глазури... На юге России бушует Норд-Ост.

Ураганный ветер с порывами до 34 м/с сорвал 13 крыш и повалил 25 деревьев в Новороссийске в ночь на 7 февраля. Пострадали кровли зданий, повалены десятки деревьев, балконы многоэтажек. По улицам летают мусорные баки, оторвавшиеся откуда-то металлические конструкции.

Ветер перевернул несколько яхт в Геленджике. У одной из них оказалась сломана мачта. Кроме того, в геленджикской бухте и порту Новороссийска от причалов оторвало два судна. Они не получили повреждений и находятся на рейде в ожидании улучшения погоды.

Ветер перворачивает фуры, по всему городу отключения электроэнергии.

Улицы южных городов во власти ледяной стихии. Гололедица такая, что страшно выйти из дома.

Из-за непогоды в Геленджике власти просят жителей оставаться дома.

Участок автомагистрали М4 «Дон» между Геленджиком и Новороссийском был перекрыт для большегрузных автомобилей. В плену стихии оказались 50 фур. Для водителей организован обогрев и горячее питание.

Затруднено движение через перевал Волчьи ворота на автодороге Новороссийск — Керчь.

Синоптики дают неутешительный прогноз. Осадки в крае продлятся как минимум до 9 февраля. Ночью и утром в отдельных районах температура воздуха может опуститься до -18 градусов. Ветер сохранит северо-восточное направление, и его порывы в центральной части региона могут достигнуть 23 м/с. На участке Анапа — Новороссийск — Геленджик порывы ветра будут достигать 38 м/с.

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Метки: Юг России   лед   снегопад   стихия   фото   циклон   
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Херанука Паибалу 11 минут назад
Ну и че?
У нас каждый год норд-ост, одно и то же, каждый год.
И фуры, и таджик-хэнд-мейд крыши, и чайки, летающие жопой вперёд.
Кстати, на старых домах набережной крыши ещё при Сталине накрывали - стоят, на совесть деланные.
А фуфло тяп-ляп каждый год рвёт и сносит, а Администрация снова тем же самым подрядчикам конгракты даёт.
На хрена ж им строить нормально, когда каждый год по-новой делают.
Чисто бизнес, детка.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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