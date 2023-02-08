Фото дня: мощные снегопады с дождем накрыли южные регионы России

Ветер перевернул несколько яхт в Геленджике. У одной из них оказалась сломана мачта. Кроме того, в геленджикской бухте и порту Новороссийска от причалов оторвало два судна. Они не получили повреждений и находятся на рейде в ожидании улучшения погоды.