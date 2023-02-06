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Сообщество Треники&Вареники 6076 постов • 2660 подписчиков подписаться
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Парень наступил на ногу пенсионеру, а потом ещё и плюнул. И дедушка как следует ему всыпал

Парень наступил на ногу пенсионеру, а потом ещё и плюнул. И дедушка как следует ему всыпал

Автор:
06 февраля 2023 15:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: воспитание   дедушка   драка   лифт   парень   пенсионер   
1371
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Родители не занимались воспитанием недоросля - и за дело взялся пожилой боец.

Молодой человек забежал в лифт. Впопыхах наступил на ногу одному из пассажиров и не извинился - тогда пенсионер сделал ему замечание. А парень его послал и нагло плюнул в ответ.

Такого хамства дедушка не стерпел и занялся воспитательной работой:

Есть мнение, что теперь парень будет вести себя повежливее.

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Метки: воспитание   дедушка   драка   лифт   парень   пенсионер   
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13  комментариев
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138
lex lemin 45 минут назад
Старая школа!
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Могвай 8 минут назад
Дед красавчик. Надо было только кочерыжку утырка зажать в дверях, где датчика нет и прописать пыром в чиколадный глаз, коловы у ублюдка нет, так может хоть через задницу немного информации дойдет.
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884
KE2646 8 минут назад
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746
Nik Nik 8 минут назад
Пожилой Учитель не прав...Слишком вежливо......
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1k
Nick Z 14 минут назад
Попробовал бы он плюнуть на старика на Кавказе...
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195
Человек Наблюдающий 16 минут назад
Забытый сладкий вкус победы))) Дед ждал шанса)))
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49k
Сергей 18 минут назад
В мое время если дети себя плохо вели, матерились, курили, дрались - любой взрослый мог подойти и навешать люлей. Моральных и физических. Сейчас за это статья.Поэтому что бы чужой ребенок не вытворял никто не будет делать ему замечание, а уж тем более за уши трепать. Ну и плюс их сейчас воспитывают в духе - Им все должны, а они ни кому. А еще хуже что у обыдлячившихся людей появились дети, которых они воспитывают в той же манере. вот воэтому мы имеем, то что имеем...
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8k
Tamdima 21 минуту назад
Козлёнышь мало получил!
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7
WEC Полчаса назад
Лепота!!
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Все правильно сделал! Только мало!
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35k
Опаньки Полчаса назад
кун-фу деда оказалось сильнее
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10k
Shtoppi 40 минут назад
молодая спесь всегда очень хорошо "вылечивалась" старыми, добрыми пи_дюлями.
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43k
Карандаш 42 минуты назад
Ай, да дедуля! Ай молодец!
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