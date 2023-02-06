Парень наступил на ногу пенсионеру, а потом ещё и плюнул. И дедушка как следует ему всыпал

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Родители не занимались воспитанием недоросля - и за дело взялся пожилой боец.
Молодой человек забежал в лифт. Впопыхах наступил на ногу одному из пассажиров и не извинился - тогда пенсионер сделал ему замечание. А парень его послал и нагло плюнул в ответ.
Такого хамства дедушка не стерпел и занялся воспитательной работой:
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Есть мнение, что теперь парень будет вести себя повежливее.
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