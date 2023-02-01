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Видеороликом с издевательствами над мальчиком без ног в школе Петербурга заинтересовалась прокуратура

Видеороликом с издевательствами над мальчиком без ног в школе Петербурга заинтересовалась прокуратура

Автор:
01 февраля 2023 22:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   буллинг   видео   инвалид   ноги   протезы   ребенок   
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По каналам и пабликам разлетается видео, на котором восьмиклассник грубо шутит над парнем с ограниченными возможностями. Теперь говорят, что это была просто смешная постановка для видеоблога, но прокуратуру Петроградского района Петербурга уже не остановить.

Папы, мамы и педагоги благополучной школы из города на Неве в шоке от такой славы.

«Здравствуйте, уважаемый человек. Вы что, терминатор? Вы — киборг-убийца?», - говорит подросток на видео, - Вы что на растяжке запнулись?
По соцсетям расходится видео, на котором в одной из питерских школ травят ученика с протезами ног. Видеозапись сделана около недели назад в одном из центров образования.

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Родители режиссёра ролика говорят, что видео постановочное и все были согласны сниматься, - пишет ТГ-канал "MASH на Мойке".

Также родители уточняют, что парень он сложный, до этого жил с ними в Индонезии, в Питере учится около года. Даже состоит в ПДН за то, что не ночевал дома — но сейчас точно никого обидеть не хотел.

О вражде между подростками речи не идет — заверила издательство «Фонтанка» директор учреждения Елена Поварова.

«Эти мальчики хорошо знакомы, а видео — попытка заняться блогингом. Они снимали такой маленький фильм, пробовали себя. Они не издеваются над ним. Ребята в нормальных отношениях, то есть совершенно не в конфликтных», — объяснила собеседница.

«Это очаровательный ребенок, которого все любят. Это действительно очень сильный морально человек. То, что сейчас происходит, — просто ужас. Тут не та история. Обернули совсем по-другому. Если бы его кто-то обижал, за него бы весь класс заступился», — продолжила Поварова.

А вот мама мальчика на протезах с такой постановкой вопроса не согласна, шуткой ситуацию не считает и уже ходила к директору. Ей пообещали разобраться в ситуации.

Мальчик, к слову, известный юный скейтбордист, которого в своё время заметил Тони Хоук.

Постанова это, реальное издевательство или подростковая глупость уже выясняет прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга, а в соцсетях «приколистам» даже начали поступать угрозы.

Источник:

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Метки: Петербург   буллинг   видео   инвалид   ноги   протезы   ребенок   
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24  комментария
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43k
Валерий 49 минут назад
можно подумать раньше детишки были сплошь добрые и ласковые, подростки во все времена были жестокими утырками и если раньше это лечилось лечебными пилюлями то сегодня попробуй только дать леща ахреневшему малолетке, в мои юные годы учителя и сами могли прописать вот таким убогим указкой по голове а нынче даже представить такое сложно
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11k
Джон Уик 3 минуты назад
К сожалению, мы чисто технически не сможем далее обслуживать ресурсы RealFishki и OLD.FISHKI, поэтому в ближайшее время они прекратят свою существование.

Ну вот и всё конец Ольд фишкам как и предполагалось это случилось Если честно то я не знаю как смогу привыкнуть к новому дизайну. Пытался несколько раз привыкнуть но так и не подучилось.
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5k
Горожанин 24 минуты назад
В этой истории самое дебильное - это авторы таких материалов. Логика у них изумительная - видите ли "говорят" (говорят - Карл!), что дитетко никого не обижало, и родители дитеко тоже так говорят. А прокуратура, видите ли, такая-сякая, не слышит что говорят.

Вот прочтите ещё раз просто изумительную по своей глупости цитату автора:

"... говорят, что это была просто смешная постановка для видеоблога, но прокуратуру Петроградского района Петербурга уже не остановить".
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10k
Shtoppi Полчаса назад
Ага, теперь, когда говно попало в вентилятор, все эти "Папы, мамы и педагоги благополучной школы из города на Неве...", будут на все лады лепить горбатого, чтобы их не сильно забрызгало.
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200
ruslan d Полчаса назад
[мат] , это уже просто выродки .. .
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7k
Артём 37 минут назад
Щас каждый второй гопник прикрывается тем, что он пранкер.
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2k
AVATAR 42 минуты назад
Даже если постанова, в любом случае не смешно. Только дебилы будут лайкать такие видосы
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9k
GROMOZEKA 43 минуты назад
«Эти мальчики хорошо знакомы, а видео попытка заняться блогингом»

Даже, если это и правда, попытка заняться такого рода блогингом, уже явно дает понять, что они дебилы.
Не знаю насчет прокуратуры, но вот вразумительных лещей им явно не хватает.
Как и воспитания
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999
Просто прохожий 44 минуты назад
Ну вот сразу начинаешь верить
, пацаны в этом возрасте обращаются на "вы", а самое интересное они что то слышали про Вьетнам в своем сопливом возрасте. Думаю постановка. Пацаны решили попробовать себя в роли блогеров, но не удачно выбрали тему.
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841
KE2646 46 минут назад
Пацаны сами виноваты. Одно дело- это форма общения между собой, другое- когда это становится известным общественности. А в обществе есть темы на которые шутить нельзя. Вроде взрослые уже, должны это понимать. У нас тоже на работе мужики за словом в карман не лезут, при общении друг с другом через слово мат и под.ъ.ёб. А при посторонних- все сплошь джентельмЭны и сЭры.
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955
Шурман 47 минут назад
Честно если бы в Советские времена такое было я бы проходящий навалял , мне пофиг было кто какой вес имел на районе . Ужас , что еще я могу сказать , я даже не досмотрел
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3k
Yàlìshān dà 48 минут назад
Наказать. А потом сказать, что просто так, для развлечения наказали, но отменять наказание не будем.
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1k
Lenusya 52 минуты назад
да видно по видео, что пацаны хорошо знакомы и никакого издевательства нет, просто прикалываются и приколы достаточно безобидные.
Взрослые забыли или не знают как подростки между собой общаются
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15k
kotovski 53 минуты назад
какие то нескрепные дети ...
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2k
Captain Cacao 59 минут назад
Жестокость детей нынче зашкаливающая.
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7k
Copycat Час назад
ой блииин эти отмазы гнилы на сквозь в стиле "это была просто шутка" "да мы просто прикалывались"
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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