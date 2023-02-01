Видеороликом с издевательствами над мальчиком без ног в школе Петербурга заинтересовалась прокуратура

По каналам и пабликам разлетается видео, на котором восьмиклассник грубо шутит над парнем с ограниченными возможностями. Теперь говорят, что это была просто смешная постановка для видеоблога, но прокуратуру Петроградского района Петербурга уже не остановить.
Папы, мамы и педагоги благополучной школы из города на Неве в шоке от такой славы.
«Здравствуйте, уважаемый человек. Вы что, терминатор? Вы — киборг-убийца?», - говорит подросток на видео, - Вы что на растяжке запнулись?
По соцсетям расходится видео, на котором в одной из питерских школ травят ученика с протезами ног. Видеозапись сделана около недели назад в одном из центров образования.
Родители режиссёра ролика говорят, что видео постановочное и все были согласны сниматься, - пишет ТГ-канал "MASH на Мойке".
Также родители уточняют, что парень он сложный, до этого жил с ними в Индонезии, в Питере учится около года. Даже состоит в ПДН за то, что не ночевал дома — но сейчас точно никого обидеть не хотел.
О вражде между подростками речи не идет — заверила издательство «Фонтанка» директор учреждения Елена Поварова.
«Эти мальчики хорошо знакомы, а видео — попытка заняться блогингом. Они снимали такой маленький фильм, пробовали себя. Они не издеваются над ним. Ребята в нормальных отношениях, то есть совершенно не в конфликтных», — объяснила собеседница.
«Это очаровательный ребенок, которого все любят. Это действительно очень сильный морально человек. То, что сейчас происходит, — просто ужас. Тут не та история. Обернули совсем по-другому. Если бы его кто-то обижал, за него бы весь класс заступился», — продолжила Поварова.
А вот мама мальчика на протезах с такой постановкой вопроса не согласна, шуткой ситуацию не считает и уже ходила к директору. Ей пообещали разобраться в ситуации.
Мальчик, к слову, известный юный скейтбордист, которого в своё время заметил Тони Хоук.
Постанова это, реальное издевательство или подростковая глупость уже выясняет прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга, а в соцсетях «приколистам» даже начали поступать угрозы.
Источник:
Ну вот и всё конец Ольд фишкам как и предполагалось это случилось Если честно то я не знаю как смогу привыкнуть к новому дизайну. Пытался несколько раз привыкнуть но так и не подучилось.
Вот прочтите ещё раз просто изумительную по своей глупости цитату автора:
"... говорят, что это была просто смешная постановка для видеоблога, но прокуратуру Петроградского района Петербурга уже не остановить".
Даже, если это и правда, попытка заняться такого рода блогингом, уже явно дает понять, что они дебилы.
Не знаю насчет прокуратуры, но вот вразумительных лещей им явно не хватает.
Как и воспитания
Взрослые забыли или не знают как подростки между собой общаются
И я жила в обычном районе, школа тоже считалась одной из лучших в городе, самое большое количество медалистов, победителей олимпиад, очень многие выпускники поступали в универы на бюджет