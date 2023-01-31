В сети появились кадры падения метеорита над Красноярском

В небе над городом и окрестностями сняли неизвестное небесное тело.
Вечером 31 января над Красноярском пролетело яркое неопознанное небесное тело. Жители предполагают, что это мог быть метеор:
На записи видно, как небесное тело пролетает на жилыми домами. Спустя мгновение оно начинает сгорать в земной атмосфере и взрывается, озаряя ночное небо яркой вспышкой. На кадрах с видеорегистратора автомобиля также можно заметить, что после взрыва метеорит распадается на несколько более мелких осколков.
Очевидцы рассказали, что во время падения метеорита слышали громкие звуки, а некоторые ощутили тряску в своих домах, - пишет Lenta.ru. Предположительно, небесное тело упало в районе Красноярска.
— Мы только вышли из дома, и вдруг как всё блеснуло! Вспышка была голубая во всё небо, но при этом было тихо, — поделилась впечатлениями жительница Красноярска Ирина.
— Было видно сначала зеленое свечение, потом хлопок, даже дома задрожали. Многие жители Кедрового и близлежащих населенных пунктов ощутили также толчок. Люди в непонятках: что-то произошло, — рассказала NGS24.RU жительница Кедрового Ольга.
Очень хорошо яркую вспышку следа метеорита было видно за городом:
Директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков написал у себя на странице во «ВКонтакте», что это был довольно крупный болид.
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На самом деле по видео не понимаю расстояние. Сколько метров или километров от поверхности он развалился?