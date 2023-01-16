В Нижнем Новгороде работница пункта выдачи Ozon устроила истерику и подралась с посетительницей

Произошла техническая ошибка с заказом и девушка накинулась на людей.
Наверное, такого «сервиса» вы ещё не видели. Сотрудница пункта выдачи Ozon не смогла отдать оплаченный заказ - в системе случился сбой и товар не значился в базе. Хотя был оплачен и клиенту пришло уведомление, что его можно забирать.
Естественно, женщина стала задавать вопросы сотруднице, а та в ответ стала её оскорблять. Потом схватила телефон и, по всей видимости, позвонила руководству. Общалась с ним примерно в таком же стиле, как и с клиентом, и требовала, чтобы недовольные посетители прекратили снимать её на камеру.
После этого и начался самый смак. Клиентке даже пришлось оперативно вызывать мужа и полицию. К сожалению, на этом съёмка прервалась.
Осторожно, в ролике матюки:
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Дальнейшая карьера этой сотрудницы в Ozon пока неизвестна.
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предлагаешь обратно залезть в пещеры?
Вдруг клиенты сами провоцировали , сейчас этого полно.
но тут пиз*ец. ей реально лечиться надо.
Здесь клиенты видимо слишком рьяно требовали возврата денег не понимая как устроен ОЗОН )