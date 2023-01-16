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В Нижнем Новгороде работница пункта выдачи Ozon устроила истерику и подралась с посетительницей

В Нижнем Новгороде работница пункта выдачи Ozon устроила истерику и подралась с посетительницей

Автор:
16 января 2023 20:54
Сообщество : Жить в России
Метки: OZON   драка   заказ   истерика   клиент   ошибка   пункт выдачи   сотрудница   товар   
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Произошла техническая ошибка с заказом и девушка накинулась на людей.

Наверное, такого «сервиса» вы ещё не видели. Сотрудница пункта выдачи Ozon не смогла отдать оплаченный заказ - в системе случился сбой и товар не значился в базе. Хотя был оплачен и клиенту пришло уведомление, что его можно забирать.

Естественно, женщина стала задавать вопросы сотруднице, а та в ответ стала её оскорблять. Потом схватила телефон и, по всей видимости, позвонила руководству. Общалась с ним примерно в таком же стиле, как и с клиентом, и требовала, чтобы недовольные посетители прекратили снимать её на камеру.

После этого и начался самый смак. Клиентке даже пришлось оперативно вызывать мужа и полицию. К сожалению, на этом съёмка прервалась.

Осторожно, в ролике матюки:

Дальнейшая карьера этой сотрудницы в Ozon пока неизвестна.

Источник:

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Метки: OZON   драка   заказ   истерика   клиент   ошибка   пункт выдачи   сотрудница   товар   
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18  комментариев
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35k
Опаньки Полчаса назад
представляете, а ведь кто-то на ней женится когда-нибудь. Помянем этого человека ...
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3k
Директор свежего воздуха Минуту назад
Мне сдается, в ней бесы региональный офис устроили.
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114
twincam 4 минуты назад
общество потребителей
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9k
Barachek_Obachek 21 минуту назад
Мимишность не зашкаливает
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114
twincam Barachek_Obachek 3 минуты назад
нужно было сделать куни? )))
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20k
иванов дмитрий Полчаса назад
прочитал заголовок , подумал , может не все так однозначно.
Вдруг клиенты сами провоцировали , сейчас этого полно.
но тут пиз*ец. ей реально лечиться надо.
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2k
poбт Полчаса назад
от озона там только франшиза, сам пункт кого нибудь ИПэшника, который научил только выдаче по штрихкоду оплаченного товара, а на задаче в 2 действия она уже обосралась
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17k
Александр Полчаса назад
С такими нервами не стоит работать с людьми.
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36k
Седой Полчаса назад
Она реально психически больная, ее лечить надо!
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4k
Трям Полчаса назад
У очкошки недойоб ))
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