В Нижнем Новгороде работница пункта выдачи Ozon устроила истерику и подралась с посетительницей

Наверное, такого «сервиса» вы ещё не видели. Сотрудница пункта выдачи Ozon не смогла отдать оплаченный заказ - в системе случился сбой и товар не значился в базе. Хотя был оплачен и клиенту пришло уведомление, что его можно забирать.

Естественно, женщина стала задавать вопросы сотруднице, а та в ответ стала её оскорблять. Потом схватила телефон и, по всей видимости, позвонила руководству. Общалась с ним примерно в таком же стиле, как и с клиентом, и требовала, чтобы недовольные посетители прекратили снимать её на камеру.

После этого и начался самый смак. Клиентке даже пришлось оперативно вызывать мужа и полицию. К сожалению, на этом съёмка прервалась.

Осторожно, в ролике матюки: