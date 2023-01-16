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Россиянки на фоне деревенских ферм и хрущевок наснимали видеопародий на клип Инстасамки "За деньги, да"

Россиянки на фоне деревенских ферм и хрущевок наснимали видеопародий на клип Инстасамки "За деньги, да"

Автор:
16 января 2023 16:25
Сообщество : Жить в России
Метки: деревня   инстасамка   пародии   тикток   хрущевка   шоу   
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Поклонницы ТикТока в тренде «Мне муж купил» или «Это я в Дубае» высмеяли блогершу Инстасамку за богатую жизнь. На видео под трек «За деньги, да» девушки форсят в рабочей одежде для скотного двора, носят пакеты вместо брендовых сумок и раскидывают зерно для кур вместо денежных купюр.

В конце ноября рэперша Инстасамка (в миру Дарья Зотеева) выпустила трек «За деньги да», в котором поведала о высоком заработке, богатом муже и любви к деньгам. Композиция моментально развирусилась в тикток, - пишет Medialeaks и породила тысячи видеоответов от любительниц соцсети из России.

Как утверждает Medialeaks, началось всё с ролика, который разместила тиктокерша с никнеймом jessstaiano в конце декабря. Видео начинается с того, как девушка сидит в ванне с бокалом воды, представляя, что отдыхает в Дубае. Затем jessstaiano гуляет по хрущевке и хвастает сумкой без бренда и строительным скотчем на руке с названием часов класса люкс Rolex.

Эту сумку мне муж купил,

Эти Rolex муж купил.

Кольцо с бриллиантом мне муж купил,

Муж купил, мне муж купил...

В мемных роликах девушки тролят Инстасамку, показывая быт обычных обывателей из городов и сёл бывшего СНГ.

Тиктокерши из деревень и сёл продефилировали перед камерой в рабочей одежде, засветились на фоне тесных кухонь в хрущевках и ковров на стенах.

Вместо денежных купюр девушки раскидывали зерно для кур и сено. Кольцо с бриллиантом из трека Инстасамки превратилось в моток чёрной изоленты и листья из веника.

Тренд оказался настолько виральным, что собрал около девяти тысяч видео.

Между тем, краснодарский протоиерей Александр Игнатов призвал в своем телеграм-канале отменить выступления исполнительницы Инстасамки.

С этим призывом Игнатов обратился к родителям, учителям и казакам. По словам протоиерея, музыка Инстасамки губительна для детей. Священник называет исполнительницу «самовлюбленной блогершей», а также рассказывает, что ее концерты «связаны с развратными действиями по отношению к детям».

Кроме этого, что священник пишет, что Инстасамка ― «похабно матерящаяся, открыто заявляющая о ненужности и бессмысленности образования в ее жизни».

Источник:

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Метки: деревня   инстасамка   пародии   тикток   хрущевка   шоу   
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21k
homerchik Час назад
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29k
koleos72 21 минуту назад
Так чё там, протохиндей против ролексов и яхт с майбахами или против молоденьких деффчёнок?
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8k
евгений Полчаса назад
Кстати все девчонки в клипах на порядок прикольнее и красивее это муклы
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1k
Aleks Полчаса назад
Если подумать, но кроме гавна инет ничего не приносит, но на него все плотно подсели.
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4k
Frank Borman Час назад
Как известно, Интернет - детище американских вояк. Он был разработан в ДАРПА - агенстве продвинутых военных исследований Пентагона.
А может, Интернет - это такая хитрая военная спецоперация? Ну, во первых, чтобы все люди, особенно молодежь, позорились, выкладывая всякую тупую хрень на всеобщее обозрение. Ну и во вторых, чтобы люди, всместо того чтобы шли на протесты и демонстрации, сидели дома в сети и занимались всяким идиотизмом. Типа, религия - опиум для народа, а Интернет - героин для молодежи.
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33k
Korolev Час назад
В этой истории отвратительно буквально всё...
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6k
Дмитрий Час назад
Какая же хрень! Куда мы уже прикатились....
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19k
Mexanik79 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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