Пассажир упавшего в Непале самолёта успел снять момент катастрофы

Один из пассажиров успел снять на видео авиакатастрофу в Непале. Судя по кадрам, мужчина вёл прямую трансляцию в Facebook* (принадлежат Meta*, признанной экстремистской организацией, запрещенной в РФ).





На кадрах ролика можно увидеть и самого снимавшего, и других пассажиров, а также обстановку в самолёте и за бортом.



