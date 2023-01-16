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Пассажир упавшего в Непале самолёта успел снять момент катастрофы

Пассажир упавшего в Непале самолёта успел снять момент катастрофы

Автор:
16 января 2023 08:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Непал   авиа   авиакатастрофа   видео   крушение   пассажиры   последнее видео   упал самолет   
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При заходе на посадку в городе Покхар потерпел крушение самолёт АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines. Все члены экипажа и пассажиры, находившиеся на его борту, погибли. Одному из летевших удалось снять видео последних минут перед трагедией.

Один из пассажиров успел снять на видео авиакатастрофу в Непале. Судя по кадрам, мужчина вёл прямую трансляцию в Facebook* (принадлежат Meta*, признанной экстремистской организацией, запрещенной в РФ).


На кадрах ролика можно увидеть и самого снимавшего, и других пассажиров, а также обстановку в самолёте и за бортом.


Сложно сказать, догадывался ли мужчина о том, что произойдет через пару минут.

В непальской авиакомпании Yeti Airlines подтвердили, что все 72 человека, находившиеся на борту самолета, рухнувшего 15 января покхарском районе Каски, погибли. Среди них были и четверо россиян - информацию об их смерти подтвердил посол РФ в Непале Алексей Новиков.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Непал   авиа   авиакатастрофа   видео   крушение   пассажиры   последнее видео   упал самолет   
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7  комментариев
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3k
Radugananebe 21 минуту назад
Вообще, ужасно, конечно. Летят , улыбаются и не знают, что через минуту их уже не будет в живых.
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13k
котегRUS 12 минут назад
ужас ужасный...

упокой Господи души людей..
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14k
Кот Скрипалей 13 минут назад
Какой крепкий телефон.
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1k
Ksenia2 18 минут назад
А вот интересно: пилоты успевают сказать пассажирам, что самолет падает. Типа молитесь и все такое? Ну, не конкретно в этом полете, а когда успевают понять, что катастрофа неминуема.
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10k
Владимир 19 минут назад
После такого страшно летать. Всегда напрягал большой крен низко над землей и провал вниз после того, как убирают закрылки. Были люди, несколько секунд и все..
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