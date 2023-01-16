Пассажир упавшего в Непале самолёта успел снять момент катастрофы

При заходе на посадку в городе Покхар потерпел крушение самолёт АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines. Все члены экипажа и пассажиры, находившиеся на его борту, погибли. Одному из летевших удалось снять видео последних минут перед трагедией.
Один из пассажиров успел снять на видео авиакатастрофу в Непале. Судя по кадрам, мужчина вёл прямую трансляцию в Facebook* (принадлежат Meta*, признанной экстремистской организацией, запрещенной в РФ).
На кадрах ролика можно увидеть и самого снимавшего, и других пассажиров, а также обстановку в самолёте и за бортом.
Сложно сказать, догадывался ли мужчина о том, что произойдет через пару минут.
В непальской авиакомпании Yeti Airlines подтвердили, что все 72 человека, находившиеся на борту самолета, рухнувшего 15 января покхарском районе Каски, погибли. Среди них были и четверо россиян - информацию об их смерти подтвердил посол РФ в Непале Алексей Новиков.
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упокой Господи души людей..