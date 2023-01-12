Силовики задержали жителя Твери, планировавшего воевать на стороне ВСУ

Вот только доехать в Незалэжную у мужичка не получилось. Сотрудники ФСБ задержали несостояшегося бойца еще в Твери. Он стал фигурантом уголовного дела по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. В настоящее время подозреваемый находится под стражей и жалеет, что всё обернулось именно так. Задержанный пожелал россиянам не вступать ни в какие недружественные военные формирования, так как последствия данного шага, говорит он, могут оказаться необратимыми.