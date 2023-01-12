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Силовики задержали жителя Твери, планировавшего воевать на стороне ВСУ

Силовики задержали жителя Твери, планировавшего воевать на стороне ВСУ

Автор:
12 января 2023 18:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   ВСУ   Украина   видео   госизмена   задержание   перебежчик   политика   тверь   фсб   
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Воеваку нашли на железнодорожной станции. Мужчина планировал ехать на Украину и приобрел необходимое обмундирование.

Чтобы осуществить свою мечту, бравый боец ранее связался с одним из представителей украинских боевиков. Тот подробно расписал, что нужно приобрести и как добираться до линии фронта. «Амуницию выбирал по указанию связного — обмундирование тактическое, разгрузку, рюкзак, нож. Я должен был остаться рядовым солдатом, военнослужащим ВСУ», — рассказывает на допросе задержанный.


Вот только доехать в Незалэжную у мужичка не получилось. Сотрудники ФСБ задержали несостояшегося бойца еще в Твери. Он стал фигурантом уголовного дела по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. В настоящее время подозреваемый находится под стражей и жалеет, что всё обернулось именно так. Задержанный пожелал россиянам не вступать ни в какие недружественные военные формирования, так как последствия данного шага, говорит он, могут оказаться необратимыми.

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Метки: Ynews   ВСУ   Украина   видео   госизмена   задержание   перебежчик   политика   тверь   фсб   
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12  комментариев
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13k
Kucher 2 часа назад
Жалеет он. Ага... Он гнида жалеет лишь, что попался.
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6k
Алекс Крайчек 10 минут назад
Какая отвратительная рожа....

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100
Damvrot Hohlam 22 минуты назад
к стенке [мат] !
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476
Хог 42 минуты назад
это каким же надо быть зомбированным хомяком, что бы хотеть защищать голожопый свинорейх ?
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7k
Артём 54 минуты назад
Всё же любопытна мотивация этого дебила.
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4k
Трям Час назад
Ну и нафиг задержали? Пристрелили бы там и все.
Ссылка vk.com
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Б_ять, он реально дебил!??? Даже не как наемник, а просто рядовой всу. Отпустите его - пусть едет и на передке сдохнет вместе с остальным какляцким пушечным мясом. С ним по закону щас издержек больше будет.
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13
Oblomingo88 Волот Час назад
Надо было навесить радиомаяк-целеуказатель. Чтобы всю шоблу разом накрыть
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13
Oblomingo88 2 часа назад
"Задержанный пожелал россиянам не вступать ни в какие недружественные военные формирования, так как последствия данного шага, говорит он, могут оказаться необратимыми."

Да, чтобы там шлепнули. Мертвые не обращаются в живых
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13
Oblomingo88 2 часа назад
Что же так неполиткорректно? Надо его в Вагнер послать, пусть идет в бой, как штрафбатовец.
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