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Голый украинец устроил дебош в кофейне Днепропетровске из-за чашки американо

Голый украинец устроил дебош в кофейне Днепропетровске из-за чашки американо

Автор:
10 января 2023 15:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   американо   берсерк   днепропетровск   кофейня   полицейские   посуда   хлопец   
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Угомонить разгорячённого хлопца удалось только полицейским.

В украинское кафе зашёл мужчина и потребовал американо. Такого напитка в меню не было и посетитель возмутился.

«Берсерк» начал крушить всё вокруг и бить посуду. Сотрудники решили с ним не связываться и стали жать кнопку вызова охраны. Но кнопочка не работала и хлопец продолжал буянить.

Когда побил посуду и усыпал весь пол осколками, парень разделся догола и пошёл в отделение «Новой почты». Там его и скрутили полицейские.

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Метки: Украина   американо   берсерк   днепропетровск   кофейня   полицейские   посуда   хлопец   
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8  комментариев
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119
Хухрмухр 23 минуты назад
Жажда ничто,американо фсио.
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22
RobotTerminator2 Минуту назад
Хохлы изначально дебилы!!!
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5k
onebibis Минуту назад
Два голубка поругались. Теперь одного к дереву привяжут.
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119
Хухрмухр Минуту назад
В Одессе раздают повестки всем желающим.

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1k
raael13 2 минуты назад
Раньше бы посадили, а теперь выпишут повестку на смерть.
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119
Хухрмухр 11 минут назад
Первый выстрел не всегда бывает точным, но иногда - весьма удачным
1. Вспыхнул склад ВСУ с последующей детонацией боеприпасов;
2. Корректировка и точно в здание с живой силой противника.
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119
Хухрмухр 17 минут назад
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119
Хухрмухр 17 минут назад
В пиндосне своя атмосфера.
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