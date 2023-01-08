‹А что, так можно было?»: как американский парень нашёл девушку в России

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Но перед этим ему пришлось отбиться от трансгендеров и прочего ЛГБТ.
Как сказали этому парню: ‹На земле ещё есть место, где можешь оставаться собой».
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Так ему дали писды пацаны с района или он убег от них?
PS. На всякий случай