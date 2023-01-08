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‹А что, так можно было?»: как американский парень нашёл девушку в России

‹А что, так можно было?»: как американский парень нашёл девушку в России

Автор:
08 января 2023 17:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Россия   США   лгбт   отношения   парень   
6051
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Но перед этим ему пришлось отбиться от трансгендеров и прочего ЛГБТ.

Как сказали этому парню: ‹На земле ещё есть место, где можешь оставаться собой».

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Метки: Девушка   Россия   США   лгбт   отношения   парень   
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20  комментариев
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87k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Не досмотрел до конца кино, отвлекли.
Так ему дали писды пацаны с района или он убег от них?
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6k
hhwost 10 минут назад
вообще-то, транспидорами населены примерно 30 стран в мире, остальные 167 стран населены нормальными людьми.
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8k
Фон Шниппельблох 53 минуты назад
даже не попрощался по телефону
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329
Дмитрий 55 минут назад
А в России американский кошелёчек)
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42k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 55 минут назад
как то двояко всё это
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24k
Егор 2 часа назад
Ссылка coub.com
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22k
Валерий 2 часа назад
Чё-то как-то не очень. Похоже на рекламу секс-туризма. Если бы показали, что он остался здесь, это еще куда не шло. А то на катке мерикнин тусуется, и вокруг него девки увиваются... Не понравилось.
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42k
Мойша 2 часа назад
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3k
cnob7 2 часа назад
пидосары минусят
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3k
Константин 3 часа назад
Новогодний секс-туризм рекламируют?
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4k
Сергей 3 часа назад
RT опять чудит?
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3k
Вовака 3 часа назад
У нас тоже есть места где правят хомасеки, одна гос дура сборище заднеприводных.
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144
Хухрмухр 3 часа назад
Август,у тебя что не пост,то сплошная пед.ерсия.Может хватит уже?
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August

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