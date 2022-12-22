Мальчик из ЛГБТ-семьи и Путин в роли Санты. В сети запостили рождественскую историю

История, судя по всему предназначена не столько для европейских детей, сколько для их родителей.

На видео ребенок (то ли девочка, то ли мальчик пишет письмо Санта-Клаусу, в котором загадывает сокровенное желание...

А дальше происходит настоящее волшебство: