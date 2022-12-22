Мальчик из ЛГБТ-семьи и Путин в роли Санты. В сети запостили рождественскую историю

Новый год и Рождество - время чудес, когда исполняются любые желания. В сети появился сказочный ролик с "нетолерантным" с точки зрения современных европейцев, сюжетом и необычным финалом.
История, судя по всему предназначена не столько для европейских детей, сколько для их родителей.
На видео ребенок (то ли девочка, то ли мальчик пишет письмо Санта-Клаусу, в котором загадывает сокровенное желание...
А дальше происходит настоящее волшебство:
Кто является автором ролика пока не ясно. Пользователи соцсетей высказывают предположение, что видео сняли в России (кто-то даже заметил баночку Кока-Колы, с названием, написанном кириллицей).
Самое интересное, что Санту авторы этой рождественской истории сделали похожим на Владимира Путина. Неудивительно. Ведь ещё у Виктора Пелевина в романе "Iphuck 10" Путин изображён в роли того, кто вернёт радугу детям, - пишут в соцсетях.
Приятного просмотра!
Источник:
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В ролике нет русского "духа" не в одной вещи....
Кроме Санты.
Так что снимали точно не в России.
МОЛОДЦЫ.