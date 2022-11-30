Молдавская телеведущая не сдержалась и выругалась матом в прямом эфире на русском языке

Мат в прямом эфире - явление вовсе не редкое. Подобные вольности допускали и допускают даже именитые телеведущие. При этом не имеет никакого значения страна, в которой снимают передачу, т.к. на постсоветском пространстве даже спустя много лет после распада СССР матерятся на русском. Доказательства - в видео.