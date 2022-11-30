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Молдавская телеведущая не сдержалась и выругалась матом в прямом эфире на русском языке

Молдавская телеведущая не сдержалась и выругалась матом в прямом эфире на русском языке

Автор:
30 ноября 2022 09:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: tv   Молдавское ТВ   видео   мат в прямом эфире   не сдержалась   передача   прямой эфир   телеведущая   
2114
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Тот самый случай, когда читать новости нужно на языке страны, а выражать эмоции - как привык.

Мат в прямом эфире - явление вовсе не редкое. Подобные вольности допускали и допускают даже именитые телеведущие. При этом не имеет никакого значения страна, в которой снимают передачу, т.к. на постсоветском пространстве даже спустя много лет после распада СССР матерятся на русском. Доказательства - в видео.


Забавно, но те, кто не знают молдавского языка, из всей речи телеведущей поймут лишь одно слово.

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Метки: tv   Молдавское ТВ   видео   мат в прямом эфире   не сдержалась   передача   прямой эфир   телеведущая   
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6  комментариев
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59k
pynh Час назад
Я даже не зная молдавского понимаю что она что-то про подоконники и плитку говорит. Ругается еще что штукатурку долго не привозят.
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3k
Leonid 5 минут назад
На тарабарском что-то ...
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769
Olufsen 20 минут назад
в СССР решили румынский язык назвать молдавским
добавились русские слова
добавился небольшой акцент
но язык так и остался румынским
отличий - НОЛЬ
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5
cmacy Olufsen 9 минут назад
Всё равно не отдадим вам Молдавию! Не пытайтесь тут сеять
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79
Мaximus 23 минуты назад
Она просто зачитала новость про очередное подорожание [мат] и осознала что не сможет платить по счетам)))))
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