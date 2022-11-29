Указал на все просчёты

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Сообщество Без кота и жизнь не та 1460 постов • 450 подписчиков подписаться
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29 ноября 2022 14:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Ватермарк   Приколы   Юмор   видео   животные   кот   

Помог с ремонтом.

Антон Брухляев

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Метки: Ватермарк   Приколы   Юмор   видео   животные   кот   
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3  комментария
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9k
Игорь 2 часа назад
брухляев проснулся, опоздал
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 46 минут назад
в финале у кота такой вид "а кто это сделал!?"
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