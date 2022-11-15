Владислав Шубович - защитник белорусской «Сморгони». Он забил мяч в ворота соперника и, окрылённый успехом, бросился к своей подруге и попытался вручить ей кольцо с предложением руки и сердца.

Но вмешался не в меру ретивый стюард и грубо вытолкал девушку с поля. Футболист такого поворота не понял и чуть не вступил в бой. Хорошо, что рядом были товарищи по команде и они уладили ситуацию.

Ну а девушка предложение приняла и счастливый спортсмен побежал играть дальше.