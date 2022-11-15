Стюард помешал футболисту сделать предложение девушке во время матчаФутболист белорусской команды «Сморгонь» Владислав Шубович забил гол и решил сделать своей девушке предложение руки и сердца. Он позвал свою возлюбленную на поле и уже встал на одно колено, как...