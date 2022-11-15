Всё успел. Причём буквально за одну минуту.
Владислав Шубович - защитник белорусской «Сморгони». Он забил мяч в ворота соперника и, окрылённый успехом, бросился к своей подруге и попытался вручить ей кольцо с предложением руки и сердца.
Но вмешался не в меру ретивый стюард и грубо вытолкал девушку с поля. Футболист такого поворота не понял и чуть не вступил в бой. Хорошо, что рядом были товарищи по команде и они уладили ситуацию.
Ну а девушка предложение приняла и счастливый спортсмен побежал играть дальше.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Час только прошёл.
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