Красавицы и Чудовище. Титул и корону на конкурсе красоты впервые получил мужчина-трансгендер

В Нью-Гэмпшире королевой красоты штата в рамках конкурса «Мисс Америка» стал вот этот бодипозитивный вьетнамский мужик, с американским паспортом, ни разу не похожий на женщину. Это первый случай, когда трансгендер выигрывает титул в рамках данной организации. Но, как говорится, лиха беда начало!
19-летний трансгендер Брайан Нгуен стал победителем конкурса красоты «Мiss Greatеr Derrу 2022».
О чём он не пременул радостно поведать у себя в Instagram* (запрещён в РФ).
Понятно, что вешне Нгуен не соответствует модельным стандартам ни для мужских, ни для женских конкурсов красоты, обладая немалым лишним весом и пивным животом. Однако, его/её победа — это дань леволиберальной повесточке, а не честно завоёванный титул, о чём гневно пишут комментаторы в соцсетях.
«Да, конкурс «Мисс Америка» больше не будет о женщинах. Мужчины хотят сделать нас неуместными», — написала одна американка.
И подобные случаи не являются уже единичными прецедентами, - говорит писатель, публицист Роман Антоновский,, определяющие себя женщинами, побеждают в женских спортивных соревнованиях, теснят настоящих девушек на конкурсах красоты и обложках глянцевых журналов.
Трансгендер Каталуна Энрикес прошлым летом выиграла титул Miss Nevada USA, а трансгендерные модели Валентина Сампайо и Лейна Блум «украсили» обложку Sports Illustrated.
Кроме короны, тонны косметики и кучи подарков, Нгуен получил финансовую стипендию по программе «Miss Greater Derry Scholarship», которую дают женщинам в возрасте от 17 до 24 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Главное, чтобы у нас такого не было! Как говориться, "Не дай пролетарский Аллах!"
А если у них - так это очень даже хорошо! Тем более вьетнамец! Есть в этом какая-то злая ирония Истории.
"Россия православная страна с традиционными социальными ценностями. Именно поэтому она должна быть уничтожена, вне зависимости от того, какую цену за это придётся заплатить Соединённым Штатам", - заявил он.
Ну вот, доходчиво. Сформулировано предельно ясно. У кого-то остались вопросы?
А эта перекормленная панда ни к селу ни к городу
Меня только удивил размер "вьетнамца".