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Красавицы и Чудовище. Титул и корону на конкурсе красоты впервые получил мужчина-трансгендер

Красавицы и Чудовище. Титул и корону на конкурсе красоты впервые получил мужчина-трансгендер

Автор:
10 ноября 2022 22:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: transgender   конкурс красоты   корона   мисс америка   нью-гемпшир   титул   
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В Нью-Гэмпшире королевой красоты штата в рамках конкурса «Мисс Америка» стал вот этот бодипозитивный вьетнамский мужик, с американским паспортом, ни разу не похожий на женщину. Это первый случай, когда трансгендер выигрывает титул в рамках данной организации. Но, как говорится, лиха беда начало!

19-летний трансгендер Брайан Нгуен стал победителем конкурса красоты «Мiss Greatеr Derrу 2022».

О чём он не пременул радостно поведать у себя в Instagram* (запрещён в РФ).

Понятно, что вешне Нгуен не соответствует модельным стандартам ни для мужских, ни для женских конкурсов красоты, обладая немалым лишним весом и пивным животом. Однако, его/её победа — это дань леволиберальной повесточке, а не честно завоёванный титул, о чём гневно пишут комментаторы в соцсетях.

«Да, конкурс «Мисс Америка» больше не будет о женщинах. Мужчины хотят сделать нас неуместными», — написала одна американка.

И подобные случаи не являются уже единичными прецедентами, - говорит писатель, публицист Роман Антоновский,, определяющие себя женщинами, побеждают в женских спортивных соревнованиях, теснят настоящих девушек на конкурсах красоты и обложках глянцевых журналов.

Трансгендер Каталуна Энрикес прошлым летом выиграла титул Miss Nevada USA, а трансгендерные модели Валентина Сампайо и Лейна Блум «украсили» обложку Sports Illustrated.

Кроме короны, тонны косметики и кучи подарков, Нгуен получил финансовую стипендию по программе «Miss Greater Derry Scholarship», которую дают женщинам в возрасте от 17 до 24 лет.

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: transgender   конкурс красоты   корона   мисс америка   нью-гемпшир   титул   
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25  комментариев
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7k
GROMOZEKA Час назад
Ну тут комментировать, только портить
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1k
Виталий 7 минут назад
Он что после месячного запоя, опух так.
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14k
Alex 11 минут назад
Отличная новость! Чем больше такого говна у них там будет, тем гарантированнее писец, который к ним придёт.
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3k
Александр 12 минут назад
они не понимают, что если человека заставлять есть говно и говорить что оно вкусное, человек от этого говно не полюбит?
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6k
HUBLOT 13 минут назад
Просто напоминаю - "фишки сайт доброго настроения"
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28k
Alex 14 минут назад
Остановите Землю- я сойду...
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1k
КАКАнгел 16 минут назад
ну вот и погиб конкурс красоты . Больше нет смысла его учитывать. Теперь это пустое место .
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7k
Natrogrii Полчаса назад
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122
PP Полчаса назад
дизлайк посту за то, что это пришлось видеть
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36k
turyst Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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29k
Ashabad Полчаса назад
Полностью одобряю!
Главное, чтобы у нас такого не было! Как говориться, "Не дай пролетарский Аллах!"
А если у них - так это очень даже хорошо! Тем более вьетнамец! Есть в этом какая-то злая ирония Истории.
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933
Дмитрий Полчаса назад
Чета напомнило)))
Ссылка youtu.be
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6k
Джейсон Вурхиз Полчаса назад
Какая америка, такие и красавицы. Заслужили. От души.
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5k
мемфрид Полчаса назад
Епааать, он порося. Это ж Мыкола!)
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66k
Вит Z 57 минут назад
Конгрессмен-демократ Джейми Раскин убеждён, что война против России оправдана, поскольку наше государство "сейчас является мировым центром антифеминистской, антигейской, антитрансгендерной ненависти".

"Россия православная страна с традиционными социальными ценностями. Именно поэтому она должна быть уничтожена, вне зависимости от того, какую цену за это придётся заплатить Соединённым Штатам", - заявил он.

Ну вот, доходчиво. Сформулировано предельно ясно. У кого-то остались вопросы?
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9k
kirpal 58 минут назад
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4k
Peter Griffin Час назад
А эти девчонки сами подошли и стали фотографироваться с победителем или их гравитационным полем толстопуза притянуло?
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5k
fin4all Час назад
Так то, конечно, они там все не красавицы. Но ...
Ссылка youtu.be
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234k
Rusbond Час назад
У меня такое ощущение, что только ядерная бомба может спасти этот мир от самоуничтожения!
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3k
александр 2 часа назад
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