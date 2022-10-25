"У человечества всего два пола": на проповедника накинулся сторонник ЛГБТ за "оскорбление полов"

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В американском городе (в каком, не сообщается) проповедник вышел на улицу с плакатом, на котором было написано, что у человечества всего два пола. Мимо проходил человек (не известно, какого пола) и накинулся на проповедника.
Прохожий (или прохожая) вёл себя так, как будто в него вселились бесы. Он кричал на всю улицу нечеловеческим голосом и пытался наброситься на проповедника. Тот не сдался и продолжил нести в массы здравый смысл.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: США битва полов видео интересное лгбт проповедник фото
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Нужно было на месте, сразу провести обряд экзорцизма ногами. И бесов бы изгнали, и все дерьмо из этого одержимого за одно выбили бы.
Пола у человека два. Максимум, в редких исключениях, природа даёт сбой и два пола как-то совмещаются.