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"У человечества всего два пола": на проповедника накинулся сторонник ЛГБТ за "оскорбление полов"

"У человечества всего два пола": на проповедника накинулся сторонник ЛГБТ за "оскорбление полов"

Автор:
25 октября 2022 12:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   битва полов   видео   интересное   лгбт   проповедник   фото   
361
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В американском городе (в каком, не сообщается) проповедник вышел на улицу с плакатом, на котором было написано, что у человечества всего два пола. Мимо проходил человек (не известно, какого пола) и накинулся на проповедника.

Прохожий (или прохожая) вёл себя так, как будто в него вселились бесы. Он кричал на всю улицу нечеловеческим голосом и пытался наброситься на проповедника. Тот не сдался и продолжил нести в массы здравый смысл.

Источник:

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Метки: США   битва полов   видео   интересное   лгбт   проповедник   фото   
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10  комментариев
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59k
pynh Полчаса назад
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turyst 5 минут назад
С другой стороны, не будь там этого зверька, никто бы видео в инет не разместил и осталось бы это местечковым.
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35k
turyst 6 минут назад
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21k
BiZ 6 минут назад
- что отличает настоящего мужчину?
- у-хромосома
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7k
ишты Полчаса назад
Так вот они какие - боевые п*идарасы! Или лесбиянки...
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5k
Бу Полчаса назад
просто жуть, что твориться с разумом современных людей
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8k
Shtoppi Полчаса назад
<<Прохожий (или прохожая) вёл себя так, как будто в него вселились бесы. Он кричал на всю улицу нечеловеческим голосом и пытался наброситься на проповедника. Тот не сдался и продолжил нести в массы здравый смысл.>>
Нужно было на месте, сразу провести обряд экзорцизма ногами. И бесов бы изгнали, и все дерьмо из этого одержимого за одно выбили бы.
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9k
Б.Касторский 41 минуту назад
Люди и правда начали сходить с ума, даже если ты педераст, это вовсе не значит, что пол изменился. Природа как-то не дала человеку выбора и его мысли, зачастую глупые, не приобретают материальности. А так, думай о себе как хочешь, главное не навязывай своё понимание мира другим.
Пола у человека два. Максимум, в редких исключениях, природа даёт сбой и два пола как-то совмещаются.
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10k
Rus77 41 минуту назад
А что питара сразу не пристрелили?!)
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