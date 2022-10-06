"Прости, матушка Россия!": в антирекламе переезда в США российская семья знакомится с лесбиянками, веганами и чайлдфри

В рунете вирусится антиреклама переезда в США, в которой обычная русская семья знакомится с американскими реалиями. Тут есть всё: лесбиянки, веганы, чайлдфри и преклонение колен перед афроамериканцем.
Как вам такая антиреклама эмиграции из России в США? В ролике обычная русская семья из трёх человек летит в самолёте к американской мечте. В начале полёта муж с женой в предвкушении переезда делятся своими эмоциями и знакомятся с парой лесбиянок.
– Вы с мужем летите? – уточняет россиянка.
– Да, мы вместе. Он сейчас подойдёт. А вот и мой муж, знакомьтесь, – говорит незнакомка.
– Эмили, – представляется партнёрша девушки.
После этого диалога герой ролика пытается покушать курицу, но стюардесса сообщает, что есть мясо в присутствии вегетарианцев не этично.
–Пассажиры сзади вас вегетарианцы. Им неприятно, что при них употребляют мясо, – говорит стюардесса.
–Но мы же их не заставляем, – удивляется россиянин.
–Простите, в США принято придерживаться принципов демократии.
Следующий "звоночек" случился у туалета. Чёрный парень попытался пройти в туалет без очереди. Русский мужик его остановил, но после узнал, что так делать нельзя.
Его народ долгие годы терпел притеснения белых. Мы перед всеми афроамериканцами в долгу. Простите нас, сэр.
Затем пассажиры во главе со стюардессой встают перед темнокожим мужчиной на колени.
Россияне не выдерживают и пытаются спрыгнуть с самолёта, прося прощение у родины.
Прости матушка Россия, бес попутал. Мы возвращаемся!
Интересно, что ролик начал вируситься в сети прямо перед началом ежегодной лотереи Грин Кард (Green Card), приз которой – право на постоянное место жительство в Штатах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да нахер вы тут кому нужны. Предатели, хотели "свободы" - черпайте полными ложками.
Русский мог бы сказать,что его предки были крепостными,и тоже терпели притеснения и несправедливость помещика.
На детях депутатов и чиновников испытывали, но никто не вернулся.
Я, если бы получил грин карту, не за какие пирожки в эту, прости Господи, страну не поехал бы! Даже если бы мне предложили миллиард.
Лука Ебков
Хотя, от фразы «Вы тоже в Америку летите» орнул. Нет, [мат], мы в Саратове сойдем.