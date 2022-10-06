"Прости, матушка Россия!": в антирекламе переезда в США российская семья знакомится с лесбиянками, веганами и чайлдфри

Как вам такая антиреклама эмиграции из России в США? В ролике обычная русская семья из трёх человек летит в самолёте к американской мечте. В начале полёта муж с женой в предвкушении переезда делятся своими эмоциями и знакомятся с парой лесбиянок.

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– Вы с мужем летите? – уточняет россиянка. – Да, мы вместе. Он сейчас подойдёт. А вот и мой муж, знакомьтесь, – говорит незнакомка. – Эмили, – представляется партнёрша девушки.

После этого диалога герой ролика пытается покушать курицу, но стюардесса сообщает, что есть мясо в присутствии вегетарианцев не этично.

–Пассажиры сзади вас вегетарианцы. Им неприятно, что при них употребляют мясо, – говорит стюардесса. –Но мы же их не заставляем, – удивляется россиянин. –Простите, в США принято придерживаться принципов демократии.

Следующий "звоночек" случился у туалета. Чёрный парень попытался пройти в туалет без очереди. Русский мужик его остановил, но после узнал, что так делать нельзя.

Его народ долгие годы терпел притеснения белых. Мы перед всеми афроамериканцами в долгу. Простите нас, сэр.

Затем пассажиры во главе со стюардессой встают перед темнокожим мужчиной на колени.