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"Прости, матушка Россия!": в антирекламе переезда в США российская семья знакомится с лесбиянками, веганами и чайлдфри

"Прости, матушка Россия!": в антирекламе переезда в США российская семья знакомится с лесбиянками, веганами и чайлдфри

Автор:
06 октября 2022 12:33
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   веганы   видео   интересное   лгбт   реклама   фото   чайлдфри   
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В рунете вирусится антиреклама переезда в США, в которой обычная русская семья знакомится с американскими реалиями. Тут есть всё: лесбиянки, веганы, чайлдфри и преклонение колен перед афроамериканцем.

Как вам такая антиреклама эмиграции из России в США? В ролике обычная русская семья из трёх человек летит в самолёте к американской мечте. В начале полёта муж с женой в предвкушении переезда делятся своими эмоциями и знакомятся с парой лесбиянок.

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– Вы с мужем летите? – уточняет россиянка.

– Да, мы вместе. Он сейчас подойдёт. А вот и мой муж, знакомьтесь, – говорит незнакомка.

– Эмили, – представляется партнёрша девушки.

После этого диалога герой ролика пытается покушать курицу, но стюардесса сообщает, что есть мясо в присутствии вегетарианцев не этично.

–Пассажиры сзади вас вегетарианцы. Им неприятно, что при них употребляют мясо, – говорит стюардесса.

–Но мы же их не заставляем, – удивляется россиянин.

–Простите, в США принято придерживаться принципов демократии.

Следующий "звоночек" случился у туалета. Чёрный парень попытался пройти в туалет без очереди. Русский мужик его остановил, но после узнал, что так делать нельзя.

Его народ долгие годы терпел притеснения белых. Мы перед всеми афроамериканцами в долгу. Простите нас, сэр.

Затем пассажиры во главе со стюардессой встают перед темнокожим мужчиной на колени.

Россияне не выдерживают и пытаются спрыгнуть с самолёта, прося прощение у родины.

Прости матушка Россия, бес попутал. Мы возвращаемся!

Интересно, что ролик начал вируситься в сети прямо перед началом ежегодной лотереи Грин Кард (Green Card), приз которой – право на постоянное место жительство в Штатах.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Юмор   веганы   видео   интересное   лгбт   реклама   фото   чайлдфри   
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19  комментариев
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11k
Karelian 2 часа назад
"Мы возвращаемся"
Да нахер вы тут кому нужны. Предатели, хотели "свободы" - черпайте полными ложками.
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2k
SHAGREEN 8 минут назад
Как это можно до конца досмотреть? Эйзенштейны, мля. После такого колхоза наоборот захочется с.. баться.
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1k
neskaju20 12 минут назад
Ну есть же хорошие ролики типа time to move to Russia или корроткометражка от немецкого режиссера. Но кто это говно делает и для кого? Для одноклеточных которые в глубинке на печи лежат? Я против западных "ценностей", но ролик этот убогий. Какие эмоции он может вызвать у среднестатистического человека, у которого мозг еще в состоянии работать? Только блевоту.
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1k
Victor Chromov Полчаса назад
"Его народ долгие годы терпел притеснения белых. Мы перед всеми афроамериканцами в долгу. Простите нас, сэр".
Русский мог бы сказать,что его предки были крепостными,и тоже терпели притеснения и несправедливость помещика.
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4k
Serj81 38 минут назад
Америка была настоящая во времена хиппи и 70-80. То что сейчас там, это какой то сюр.
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1k
Елена 48 минут назад
. Утрируют, конечно, но в целом...
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44k
Максим Т. 52 минуты назад
Всем любителям СГА - "Ленинград", "Дорожная"!
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−88
Domino194 56 минут назад
Михалков, как режисер, себя изжил.
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13k
Artem Час назад
Тут убедительнее снято...


Ссылка coub.com
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
Пц на это ведь еще кто-то деньги потратил!
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9k
Izrin Maria 3 часа назад
Плохая рекламма, не работает.
На детях депутатов и чиновников испытывали, но никто не вернулся.
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176
Андрей Л 3 часа назад
Эти ролики в целом для тех, кто и так ни когда ни куда за пределы города или области не выезжал в своей жизни. Обычное дно пропоганды.
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144
zolotoman Андрей Л 54 минуты назад
сразу видно, что ты не подвержен пропаганде, ты светлоликий, не то что быдло ватное)))) типичная тупая либераха
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62
Денис Федотов 3 часа назад
Какая то вялая реклама, по сравнению с шедеврами про корону, и снято так себе и подбор актеров, а главе семейства так вообще лететь надо не на запад, а южнее.
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8k
Trenzel2003 3 часа назад
Есть страны более нормальные по сравнению с сышыа.
Я, если бы получил грин карту, не за какие пирожки в эту, прости Господи, страну не поехал бы! Даже если бы мне предложили миллиард.
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1k
Ловите наркомана! 3 часа назад
Очередное дно нашей пропаганды Идиоты, вы должны показывать, что хор...

Лука Ебков
Хотя, от фразы «Вы тоже в Америку летите» орнул. Нет, [мат], мы в Саратове сойдем.
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800
Жирный бот 3 часа назад
в сша очень от штата к штату различается..если калифорния территория где победили лгбт и прочая нечисть, то в техасе еще противятся этому
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81
Feto13 3 часа назад
[мат] какая, божежтымой.
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WhiteRat

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