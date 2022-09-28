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Ястреб зрелищно отнял добычу у совы

Ястреб зрелищно отнял добычу у совы

Автор:
28 сентября 2022 08:35
Сообщество : Животные
Метки: видео   добыча   животные   птицы   сова   хищник   ястреб   
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Любитель дикой природы запечатлел дерзкую кражу добычи. Хитрый ястреб воспользовался моментом и оставил сову голодной.

Источник:

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Метки: видео   добыча   животные   птицы   сова   хищник   ястреб   
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