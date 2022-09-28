Ястреб зрелищно отнял добычу у совы

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Любитель дикой природы запечатлел дерзкую кражу добычи. Хитрый ястреб воспользовался моментом и оставил сову голодной.
Схватка двух пернатых хищников была запечатлена любителем дикой природы, в одном из американских заповедников.
Ястреб подкараулил сову и зрелищно отнял у неё добычу.
Ястреб подкараулил сову и зрелищно отнял у неё добычу.
Кадры воздушного противостояния двух птиц, в ходе которого ястреб буквально вырвал из лап совы грызуна привлекли внимание большого количества пользователей сети.
Источник:
АНТИФИШКИ
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