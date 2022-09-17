Суицидник из Стерлитамака чуть не убил девушку в прямом эфире

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Тяжело быть девушкой, столько переживаний, то любовь неудачная, то мужики "с неба" падают.
Странные дела творятся в Стерлитамаке.
Казалось бы обычная история, ну не везёт девушке в личной жизни, и решила она поделится своими переживаниями в телеге. Начала изливать душу в "кружочек", но оказалось, что парню из соседнего дома ещё хуже чем ей.
Спасибо, что хоть не раздавил её своей тушкой. А ведь и правда, у девушки какая-то жесть с мужиками происходит.
Источник:
АНТИФИШКИ
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короче постанова для хайпового видео
- Слышь, Мань! Не могу терпеть!
- А ты давай прямо с люльки!
- Да ты шо! Там же люди внизу!
- А ты перегнись посильнее, как раз вон в фонтан попадешь!
- Да я ж на..бнусь!
- Да не! Я тебя держать буду!
- Крепко?
- Крепко! Давай! Ну Ваня встал на край люльки, Маня его сзади за ремень держит, а тот сильно вперёд наклонился и облегчается аккурат в бассейн. Красота! И тут Мане приспичило чихнуть! Каак чихнет и... выпустила Ваню, и ушел он вниз как куль с дерьмом... Прошло несколько месяцев. И вот в одном американском баре сидят три бабёнки и рассуждают, где мужики самые до баб охочие. Первая:
- Я вот давеча была в Париже, так эти французы проходу мне не давали. Всяк норовил в постель затащить! Это у них в порядке вещей!
Вторая:
- Нее, самые охочие - это мексиканцы. Была я там недавно. Они там все такие потные, волосатые! Прям глазами раздевают! Сперма аж из ушей прёт!
Третья:
- Всё это ерунда! Самые дикие мужики в России! Вот прикиньте! Пару месяцев назад была я в Москве. Иду по улице мимо фонтана. Вдруг слышу звук сверху. Поднимаю голову и вижу: летит на меня мужик какой-то! Ширинка расстёгнута, а он держится руками за член и орёт: "Пи.да-а-а!!!...