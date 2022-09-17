FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5402 поста • 1384 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники 
Суицидник из Стерлитамака&nbsp;чуть не убил девушку в прямом эфире

Суицидник из Стерлитамака чуть не убил девушку в прямом эфире

Автор:
17 сентября 2022 12:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   Самоубийца   Стерлитамак   Удача   видео   счастливый случай   
702
1
1

Тяжело быть девушкой, столько переживаний, то любовь неудачная, то мужики "с неба" падают.

Странные дела творятся в Стерлитамаке.

Казалось бы обычная история, ну не везёт девушке в личной жизни, и решила она поделится своими переживаниями в телеге. Начала изливать душу в "кружочек", но оказалось, что парню из соседнего дома ещё хуже чем ей.


Спасибо, что хоть не раздавил её своей тушкой. А ведь и правда, у девушки какая-то жесть с мужиками происходит.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Девушка   Самоубийца   Стерлитамак   Удача   видео   счастливый случай   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Андрей Иванов 3 часа назад
Просила небось у бога мужика, хоть завалящего. Вот, получила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Бровеносец в потёмках 19 минут назад
Ну как-то не знаю... С пятого этажа самоубиться очень трудно. С девятого-то люди падают и остаются живы. А тут надо рыбкой прыгнуть, убрав при этом руки, чтобы аккурат на голову упасть, получив перелом основания черепа. Но так, как падал он - ну будут ушибы внутренних органов, переломы, сотряс, если головой приложился, в самом неудачном случае перелом позвоночника с последующим параличом или разрыв селезёнки или печени с внутренним кровотечением. Это всё не смертельно, во всяком случае не моментально, и дождаться скорую время будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход Полчаса назад
Телефон был направлен именно в точку,откуда вывалилось "тело".Поэтому мы увидели весь полёт.Когда падает настоящее тело звук бывает дрысь,а не бум.Сам слышал.В общем фейк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
ДокторКто 50 минут назад
ХароШ)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь Час назад
Постанова, рано повернулась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Ви Час назад
Промахнулся. Косой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387k
Алексей 2 часа назад
слишком красочно.не верю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi 2 часа назад
Прям на камеру из окна вышел и даже сгруппировался когда прыгнул чтобы на спину приземлиться. Так обычно каскадеры на кучу коробок прыгают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон 2 часа назад
Постанова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей 2 часа назад
у девахи сименс А35 ??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 2 часа назад
это же больно - падать с 4 этажа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84k
parallax 3 часа назад
Похоже суицидник специально ждал этого момента, но промахнулся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
чет прям сомнительное "совпадение" и мужик при взлете не орал от страха , и падал как мешок с говном даже руками ногами не размахивал в поисках точки опоры. даже если сам сбросился то долен обладать Макиавеллевским самообладанием чтоб подавить инстинкт самосохранении который срабатывает даже у суицидников поэтому они прежде чем вскрыться звонят в скорую , прежде чем прыгнуть разыгрывают драму перед родными ...
короче постанова для хайпового видео
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алексей 3 часа назад
Маня и Ваня - маляры. Красят они стену многоэтажки на уровне 10-го этажа. Вдруг Ване приспичило по-маленькому.
- Слышь, Мань! Не могу терпеть!
- А ты давай прямо с люльки!
- Да ты шо! Там же люди внизу!
- А ты перегнись посильнее, как раз вон в фонтан попадешь!
- Да я ж на..бнусь!
- Да не! Я тебя держать буду!
- Крепко?
- Крепко! Давай! Ну Ваня встал на край люльки, Маня его сзади за ремень держит, а тот сильно вперёд наклонился и облегчается аккурат в бассейн. Красота! И тут Мане приспичило чихнуть! Каак чихнет и... выпустила Ваню, и ушел он вниз как куль с дерьмом... Прошло несколько месяцев. И вот в одном американском баре сидят три бабёнки и рассуждают, где мужики самые до баб охочие. Первая:
- Я вот давеча была в Париже, так эти французы проходу мне не давали. Всяк норовил в постель затащить! Это у них в порядке вещей!
Вторая:
- Нее, самые охочие - это мексиканцы. Была я там недавно. Они там все такие потные, волосатые! Прям глазами раздевают! Сперма аж из ушей прёт!
Третья:
- Всё это ерунда! Самые дикие мужики в России! Вот прикиньте! Пару месяцев назад была я в Москве. Иду по улице мимо фонтана. Вдруг слышу звук сверху. Поднимаю голову и вижу: летит на меня мужик какой-то! Ширинка расстёгнута, а он держится руками за член и орёт: "Пи.да-а-а!!!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Артем 3 часа назад
Достойно мема, если бы не так печально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
livaneth 3 часа назад
Точно! Какая-то у неё х@йня с мужиками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53159



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вездеспящие котики
Вездеспящие котики
Не подделка от Amazon: как выглядят актёры первого «Властелина колец» спустя 21 год
Не подделка от Amazon: как выглядят актёры первого «Властелина колец» спустя 21 год
Набирающие популярность в сообществах
Выступления этих музыкантов закончились не очень хорошо
Выступления этих музыкантов закончились не очень хорошо
Медицинские байки под вечер
Медицинские байки под вечер
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Выбирайте с умом

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#фотографии#интересное#Приколы#картинки#роль#познавательно#биография
#Юмор#люди#животные#СССР#фильм#шоу бизнес#позитив#улыбнуло#природа#gif
#интересно#факты#кино#подборка#Ynews#забавно#в мире#личная жизнь#актеры#аварии
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза 20 людей, у которых день был явно хуже, чем у вас 20 людей, у которых день был явно хуже, чем у вас Попытка удержать разрушающийся шкаф получилась неудачной Попытка удержать разрушающийся шкаф получилась неудачной "Хочешь, я тебе волосы отрежу?": в Сеть попало видео издевательств кавказцев над девушкой "Хочешь, я тебе волосы отрежу?": в Сеть попало видео издевательств кавказцев над девушкой В Екатеринбурге девушка делала интимные фото прямо в общественном транспорте В Екатеринбурге девушка делала интимные фото прямо в общественном транспорте

На что жалуетесь?

Вернуться