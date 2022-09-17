Суицидник из Стерлитамака чуть не убил девушку в прямом эфире

Странные дела творятся в Стерлитамаке.

Казалось бы обычная история, ну не везёт девушке в личной жизни, и решила она поделится своими переживаниями в телеге. Начала изливать душу в "кружочек", но оказалось, что парню из соседнего дома ещё хуже чем ей.