«Разговаривали по-украински, ножом исполосовали лицо». В Севастополе трое мужчин напали на курсанта-нахимовца

Пострадавший юноша, возвращаясь из ателье с подшитой формой для учебы, заметил, что его преследуют трое крепких мужчин, сообщает Telegram-канал Readovka.
По словам курсанта военно-морского училища им. Нахимова, преследователи разговаривали по-украински. Парень попытался убежать от них, но безуспешно. «Лиц я их не разглядел, зрение подводит. Когда они догнали меня со спины, то были уже в балаклавах, прижав к стене спросили, «за кого я». Я ответил, что за наших», – рассказал постадавший.
После этих слов провокаторы начали избивать 19-летнего парня. Двое держали ноги и руки, а третий, достав нож, порезал юноше лицо. Как утверждает курсант, нападавшие, изначально разговаривавшие на украинском, затем перешли на русский с «характерным акцентом».
«Мне повезло, что я не пухлый, и нож глубоко просто не смог войти. Он уперся в места, где были кости», – добавил молодой человек.
Курсант отметил, что руководство училища в курсе произошедшего. Педагоги и другие студенты также предупреждены, а отец парня ищет свидетелей нападения. Об этом пишет Readovka.
Ранее, 9 сентября в Суджанском районе Курской области неизвестные обстреляли проводивших оперативно-розыскные мероприятия сотрудников Росгвардии. По информации канала Mash, инцидент случился на блокпосту у объездной автодороги, когда росгвардейцы попытались остановить «Газель». Водитель проигнорировал требование и находящиеся в машине люди открыли огонь. В результате нападения один из сотрудников ведомства получил ранение и в последствии скончался в больнице. Как сообщают СМИ, нападение совершила группа украинских диверсантов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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прижав к стене спросили, «за кого я». Я ответил, что за наших» - это вобще феерично, ответ в стиле и нашим и вашим
Или анти-фишки уже закрыли и все особо-упоротые постят в общую позитивную кучу?
Парень же - курсант Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова.
Родители хороши.
Хотя в Крыму много сторонников "Украины".
Позже крымский общественник Александр Талипов сообщил, что информация подтвердилась три человека напали на военнослужащего. По информации общественника, которому судя по всему удалось пообщаться с пострадавшим, напавшим около 19-20 лет. Двое были ростом около 175 см и один чуть пониже.. Оскорблять военного выкриками группа преследователей начала, когда вокруг стало меньше людей. Александр Талипов в своем Telegram-канале отмечает, что такое поведение было вызвано одеждой военного с символами «Z». Дальше нападавшие начали избивать пострадавшего. Это продолжалось пока тот не упал
Чем завершилось?
Через неделю.......
Во вторник вечером глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что конфликт в Судаке не имел никакой межнациональной подоплеки, а также подчеркнул, что никаких опознавательных знаков в одежде, которые бы позволяли определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не было. Так же, как и знаков Z.
Избили за военную форму и знак z.
По всем каналам СМИ, Аксёнов подключился.
Потом появилось видео с камер. И не военная форма, и ни какого знака, и даже не хохлы, а местные и бытовая драка