«Разговаривали по-украински, ножом исполосовали лицо». В Севастополе трое мужчин напали на курсанта-нахимовца

После этих слов провокаторы начали избивать 19-летнего парня. Двое держали ноги и руки, а третий, достав нож, порезал юноше лицо. Как утверждает курсант, нападавшие, изначально разговаривавшие на украинском, затем перешли на русский с «характерным акцентом».

«Мне повезло, что я не пухлый, и нож глубоко просто не смог войти. Он уперся в места, где были кости», – добавил молодой человек.

Курсант отметил, что руководство училища в курсе произошедшего. Педагоги и другие студенты также предупреждены, а отец парня ищет свидетелей нападения. Об этом пишет Readovka.

Ранее, 9 сентября в Суджанском районе Курской области неизвестные обстреляли проводивших оперативно-розыскные мероприятия сотрудников Росгвардии. По информации канала Mash, инцидент случился на блокпосту у объездной автодороги, когда росгвардейцы попытались остановить «Газель». Водитель проигнорировал требование и находящиеся в машине люди открыли огонь. В результате нападения один из сотрудников ведомства получил ранение и в последствии скончался в больнице. Как сообщают СМИ, нападение совершила группа украинских диверсантов.

