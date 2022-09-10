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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 129 постов • 16 подписчиков подписаться
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«Разговаривали по-украински, ножом исполосовали лицо». В Севастополе трое мужчин напали на курсанта-нахимовца

«Разговаривали по-украински, ножом исполосовали лицо». В Севастополе трое мужчин напали на курсанта-нахимовца

Автор:
10 сентября 2022 14:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Севастополь   курсант   нападение   нахимовец   порезы   розыск   украинцы   
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Пострадавший юноша, возвращаясь из ателье с подшитой формой для учебы, заметил, что его преследуют трое крепких мужчин, сообщает Telegram-канал Readovka.

По словам курсанта военно-морского училища им. Нахимова, преследователи разговаривали по-украински. Парень попытался убежать от них, но безуспешно. «Лиц я их не разглядел, зрение подводит. Когда они догнали меня со спины, то были уже в балаклавах, прижав к стене спросили, «за кого я». Я ответил, что за наших», – рассказал постадавший.

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После этих слов провокаторы начали избивать 19-летнего парня. Двое держали ноги и руки, а третий, достав нож, порезал юноше лицо. Как утверждает курсант, нападавшие, изначально разговаривавшие на украинском, затем перешли на русский с «характерным акцентом».

«Мне повезло, что я не пухлый, и нож глубоко просто не смог войти. Он уперся в места, где были кости», – добавил молодой человек.

Курсант отметил, что руководство училища в курсе произошедшего. Педагоги и другие студенты также предупреждены, а отец парня ищет свидетелей нападения. Об этом пишет Readovka.

Ранее, 9 сентября в Суджанском районе Курской области неизвестные обстреляли проводивших оперативно-розыскные мероприятия сотрудников Росгвардии. По информации канала Mash, инцидент случился на блокпосту у объездной автодороги, когда росгвардейцы попытались остановить «Газель». Водитель проигнорировал требование и находящиеся в машине люди открыли огонь. В результате нападения один из сотрудников ведомства получил ранение и в последствии скончался в больнице. Как сообщают СМИ, нападение совершила группа украинских диверсантов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Севастополь   курсант   нападение   нахимовец   порезы   розыск   украинцы   
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45  комментариев
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23k
albedo 3 часа назад
Все таки "беженцев" с "Украины" надо в Сибирь на фильтрацию.
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−46
Alex Furlong 5 минут назад
«Лиц я их не разглядел, зрение подводит» - а как он медкомиссию прошел чтобы поступить?

прижав к стене спросили, «за кого я». Я ответил, что за наших» - это вобще феерично, ответ в стиле и нашим и вашим
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−31
Муса Бахромов 14 минут назад
а вообще, это же сайт хорошего настроения - эта новость поднимает всем настроение и веселит?

Или анти-фишки уже закрыли и все особо-упоротые постят в общую позитивную кучу?
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2k
Трям 14 минут назад
Если такой видос выкладываешь, то хули текст пишешь? Аудиофайл прилепляй.
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−31
Муса Бахромов 18 минут назад
пацану надо было в Москву податься, там любят молоденьких в форме, со шрамами
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467
Nik Nik Муса Бахромов 4 минуты назад
Петушок. Ты "работал" в Москве, по вызовам в баню ? У тебя все очко в шрамах...?...))
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−103
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
шрамы а от ножа особенно они украшают. Да и злее пацан будет.
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377
Gigantes Полчаса назад
Таких хохлов надо казнить, без суда и следствия!!!
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66k
Варакин Алексей 59 минут назад
Как это по хохляцки! Даже сказал бы по-бандеровски.Правильной дорогой идут.
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36k
Mamin Sibiriak Час назад
Нахимовец - это воспитанник нахимовского военно-морское училища. Возраст учащихся - 11-17 лет.

Парень же - курсант Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова.
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6k
Sanar 2 часа назад
Скрытых упырей хохлятских конечно нужно выявлять, но курсант хорош, лица не запомнил зрение подвело, убежать не смог, про отпор дать молчу, "отличный" будет офицер. К слову привет из 90х, у нас чурковые охранники парка наехали на нашего курсанта, сорвали погоны и побили, этим же вечером сорвалось человек 500 и вынесли всю чурковню к херам собачим и никому за это ни чего не было, ОМОН даже из автобуса не вышел.
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
В Крыму задержали подозреваемых в избиении военного в Судаке. Контрактник приехал на полуостров в отпуск и ночью на него напала группа хулиганов, выкрикивая проукраинские лозунги. Предполагается, что военный получил увечия из-за кепки с буквой «Z».
Позже крымский общественник Александр Талипов сообщил, что информация подтвердилась три человека напали на военнослужащего. По информации общественника, которому судя по всему удалось пообщаться с пострадавшим, напавшим около 19-20 лет. Двое были ростом около 175 см и один чуть пониже.. Оскорблять военного выкриками группа преследователей начала, когда вокруг стало меньше людей. Александр Талипов в своем Telegram-канале отмечает, что такое поведение было вызвано одеждой военного с символами «Z». Дальше нападавшие начали избивать пострадавшего. Это продолжалось пока тот не упал
Чем завершилось?
Через неделю.......
Во вторник вечером глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что конфликт в Судаке не имел никакой межнациональной подоплеки, а также подчеркнул, что никаких опознавательных знаков в одежде, которые бы позволяли определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не было. Так же, как и знаков Z.
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736
Lexx 2 часа назад
Не по-украински, а на собачьей мове. На украинском мало кто разговаривает, в основном хуторяне. А все эти укропатриоты, говорят на суржике, который является адцкой смесью украинского, польского и румынского, да ещё с добавлением исковерканных немецких слов.
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
Пару месяцев назад была история почти один в один.
Избили за военную форму и знак z.
По всем каналам СМИ, Аксёнов подключился.
Потом появилось видео с камер. И не военная форма, и ни какого знака, и даже не хохлы, а местные и бытовая драка
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Диверсанты СБУ провели спецоперацию в России. Во времена ВОВ бандеровцы резали поляков и расстреливали евреев, а нынешние бандероввцы вот, уже режут россияненцов. Гибридно-асимметричная война, она такая.
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
эбаные [мат] хохложопые, сыкотно им с открытыми эпалами на детей нападать, ублюдки саложопые
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7k
Shtoppi 3 часа назад
Так и действуют террористы и их приспешники.
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23k
Андрей 3 часа назад
Ну так, каклы только и могут исподтишка нападать на более слабого!
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