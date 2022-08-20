В Турции грузовик с отказавшими тормозами протаранил толпу людей

В турецкой провинции Мардин в районе Дерик произошло крупное ДТП с большим количеством жертв. Турецкие СМИ опубликовали видео с моментом аварии. Погибли не менее 16 человек и еще 29 пострадали.
Авария произошла на юго-востоке Турции, на границе с Сирией. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
"К сожалению, у нас новая авария. В уезде Дерик провинции Мардин у грузовика отказали тормоза, он врезался в толпу, погибли 16 человек, 29 получили травмы, из них восемь - тяжелые", - написал министр в Twitter.
Видео аварии попало в сеть. По информации местных телеканалов у грузовика отказали тормоза, машина на огромной скорости выехала на оживленную площадь, а затем, тараня автомобили и сбивая людей, врезалась в кафе.
Авария в провинции Мардин стала третьим крупным ДТП за субботу в Турции. Ранее сообщалось о ДТП в провинции Газиантеп в том же регионе (юго-восток страны) с участием автобуса, пожарной машины, машины скорой помощи и автомобиля с журналистами, в котором погибли 16 человек, 21 получил травмы. Вслед за этим поступила информация об аварии в черноморской провинции Ризе, в которой травмы получили не менее 25 туристов, направлявшихся из Трабзона в Стамбул. Об этом сообщает ТАСС.
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АНТИФИШКИ
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