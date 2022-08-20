В Турции грузовик с отказавшими тормозами протаранил толпу людей

Авария произошла на юго-востоке Турции, на границе с Сирией. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

"К сожалению, у нас новая авария. В уезде Дерик провинции Мардин у грузовика отказали тормоза, он врезался в толпу, погибли 16 человек, 29 получили травмы, из них восемь - тяжелые", - написал министр в Twitter.

Видео аварии попало в сеть. По информации местных телеканалов у грузовика отказали тормоза, машина на огромной скорости выехала на оживленную площадь, а затем, тараня автомобили и сбивая людей, врезалась в кафе.