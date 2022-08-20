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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 122 поста • 14 подписчиков подписаться
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В Турции грузовик с отказавшими тормозами протаранил толпу людей

В Турции грузовик с отказавшими тормозами протаранил толпу людей

Автор:
20 августа 2022 22:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Мардин   Турция   авария   большегруз   грузовик   дтп   люди   
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В турецкой провинции Мардин в районе Дерик произошло крупное ДТП с большим количеством жертв. Турецкие СМИ опубликовали видео с моментом аварии. Погибли не менее 16 человек и еще 29 пострадали.

Авария произошла на юго-востоке Турции, на границе с Сирией. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

"К сожалению, у нас новая авария. В уезде Дерик провинции Мардин у грузовика отказали тормоза, он врезался в толпу, погибли 16 человек, 29 получили травмы, из них восемь - тяжелые", - написал министр в Twitter.

Видео аварии попало в сеть. По информации местных телеканалов у грузовика отказали тормоза, машина на огромной скорости выехала на оживленную площадь, а затем, тараня автомобили и сбивая людей, врезалась в кафе.

Авария в провинции Мардин стала третьим крупным ДТП за субботу в Турции. Ранее сообщалось о ДТП в провинции Газиантеп в том же регионе (юго-восток страны) с участием автобуса, пожарной машины, машины скорой помощи и автомобиля с журналистами, в котором погибли 16 человек, 21 получил травмы. Вслед за этим поступила информация об аварии в черноморской провинции Ризе, в которой травмы получили не менее 25 туристов, направлявшихся из Трабзона в Стамбул. Об этом сообщает ТАСС.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мардин   Турция   авария   большегруз   грузовик   дтп   люди   
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4  комментария
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5k
Дмитрий 10 часов назад
Мрачно....Вот приедешь хрен знает от куда, а здесь судьба=фатум тебя настигнет....Как говориться: "не приведи господь!"....всем бобра и долгих лет жизни!
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82k
parallax 6 часов назад
Техосмотр купил. А может там его вообще нет, вот и результат.
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25k
Ego sum qui sum 9 часов назад
жуть
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12k
Konstantin 10 часов назад
Ни****я. Вот это просто слов нет... Кошмар... Специально захочешь, так не получится...
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