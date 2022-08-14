«Руки прочь от наших детей!»: жители Белграда вышли на улицы с иконами в поддержку традиционных ценностей

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Они не поддерживают ЛГБТ и вот это вот всё.
Этой осенью в Белграде собрались устроить «парад гордости». Ну, вы поняли, чему он посвящён.
И жителям Белграда это не понравилось. Они провели мирный митинг и потребовали отменить этот «перформанс»:
https://t.me/readovkanews/40204
Власти их услышали - ЛГБТ-прайда не будет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Еще бы уволить с вольим билетом из мэрии того, кто "протаскивал" проведение этого парада.
1. Развязывание войн и голод в странах 3-го мира.
2. Пропаганда всяких извращений, вплоть до автоназии и канибализма.
3. Вся шумиха вокруг изменения климата, и политика вокруг неё
...
А всех, кто не желает участвовать в этом шабаше сразу записывают в изгои.
Это истинный подход необразованного человека. Невозможно доказать отсутствие чего-то. Докажите мне, что нет летающих слонов, а пока не докажете, будем считать, что слоны летают.
Доказать можно только лишь наличие чего-то, так что это на верующих лежит бремя доказать, что бог существует.
*пшеков уже прогнули нужно полагать.