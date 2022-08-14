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«Руки прочь от наших детей!»: жители Белграда вышли на улицы с иконами в поддержку традиционных ценностей

«Руки прочь от наших детей!»: жители Белграда вышли на улицы с иконами в поддержку традиционных ценностей

Автор:
14 августа 2022 23:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бегград   демонстрация   лгбт   митинг   парад   сербия   
2746
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Они не поддерживают ЛГБТ и вот это вот всё.

Этой осенью в Белграде собрались устроить «парад гордости». Ну, вы поняли, чему он посвящён.

И жителям Белграда это не понравилось. Они провели мирный митинг и потребовали отменить этот «перформанс»:

Власти их услышали - ЛГБТ-прайда не будет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бегград   демонстрация   лгбт   митинг   парад   сербия   
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50  комментариев
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8k
Mowgley Z ⚔ 11 часов назад
Нормальная реакция нормальных людей на ненормальное явление.
Еще бы уволить с вольим билетом из мэрии того, кто "протаскивал" проведение этого парада.
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0
маслич 40 секунд назад
с иконками, пгавославненько
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293
ColuMbot1 51 минуту назад
во все века эту мразь жгли на кострах сажали в тюрьмы и вешали на деревьях а сейчас они хотят толпами ходить)))) куда мир катится?
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66
HalloFreeSpace Час назад
А при чем тут иконы ?
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98
Мирлан Дононбаев HalloFreeSpace 51 минуту назад
Иконы это лик божий. А бог осуждает гомосексуализм.
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66
HalloFreeSpace Мирлан Дононбаев 14 минут назад
А без икон осуждать никак ?
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5k
просто Дмитрий Час назад
Как бы США и Гейропа теперь сербов не прикрепила к "Оси Зла"
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−31
Thomsen 2 часа назад
Вообще-то, нелишне заметить, что парады педерастов в Белграде - событие ежегодное и своего рода традиция. Как и то, что педиков на таких парадах регулярно пи*дят нормально ориентированные граждане. Более того - ПМ Сербии - открытая лесбиянка, даже открывала один из парадов и принимала в нём участие. Так что, голубо-розовое лобби там на самом верху. И его иконками не распугаешь.
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359
ChePaev 2 часа назад
не иконы им надо было нести а такие плакаты:
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39k
Игорь 2 часа назад
Я хоть и не сторонник теории заговоров, но мне начинает казаться, что все действия западных "элит" направлены на сокращение численности населения:
1. Развязывание войн и голод в странах 3-го мира.
2. Пропаганда всяких извращений, вплоть до автоназии и канибализма.
3. Вся шумиха вокруг изменения климата, и политика вокруг неё
...
А всех, кто не желает участвовать в этом шабаше сразу записывают в изгои.
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454
Вася Игорь 2 часа назад
Это не заговор, а планирование. Хотя вообще-то любое скрытое от масс планирование можно назвать заговором :)
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2
4u4ulik 2 часа назад
Русские и сербы - братья навек) молодцы братья)
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15k
эмосурикат прямоползающий 2 часа назад
блин вот этого самого ЛГБТ всего там что-то около полпроцента населения развитых стран, вот че с ними все так носятся, ну поселите их отдельно, пометочку на доме сделайте и пусть они там спокойно никого не трогают
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98
Мирлан Дононбаев эмосурикат прямоползающий 50 минут назад
По разным оценкам от 15 до 40 процентов.
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Комментарий удален
−18
Комментарий удален
−18
298
Javier 4 часа назад
Ходили бы молча и никто их не тронет, всем пофигу куда они там долбятся. А этими парадами только раздражают людей...
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1k
Herr Mannelig 5 часов назад
А без икон в 21 веке никак нельзя? Если просто выйти на протест против ЛГБТ, без икон не поверят?
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14
Васек повесил трубача Herr Mannelig 2 часа назад
А третьего не дано. Либо с иконами, либо лгбт, выбор одного из двух вариантов.
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950
Змей Горыныч 6 часов назад
Зато на укроине вовсю проходят. Под охраной огромного количества полицаев. Ибо их кумир бандера сам был пассивным п.и.д.а.р.а.с.о.м
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15
Roman Guravlev Змей Горыныч 4 часа назад
Педераст это не матерное слово, а медицинский термин характеризующий психиатрическое заболевание.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 7 часов назад
Венгры должны были их поддержать...вдвоем-то проще бороться с содомитами из Брюсселя.
*пшеков уже прогнули нужно полагать.
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6k
Shtoppi 10 часов назад
Старая, но актуальная для людей не склонных к п.деразму и поощрению прочих проявлений западных "ценностей", песня.
Ссылка www.youtube.com
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5k
yahaomsk 11 часов назад
да неужели!? а как же европейские ценности? или до людишек начинает доходить что куда это приведёт ?
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