Донт тач май лошадь! В Британии королевский гвардеец от всей души наорал на туристку

У Букингемского дворца королевский конный гвардеец накричал на туристку, которая дотронулась до его лошади, чтобы сделать фото. Видео стало вирусным, а пользователи сети разделились на два лагеря,...