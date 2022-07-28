878
1
1
Британец поклялся никогда не возвращаться в столицу после того, как заснял кадры, на которых гвардеец Королевы кричит на его мачеху за то, что она схватила поводья его лошади.
Охранник Королевы накричал на туристку, которая подошла слишком близко к его лошади. Кадры были загружены в сеть пользователем Итаном, который поклялся не возвращаться в Лондон после инцидента.
«Отойди от гвардейца Королевы, не трогай поводья!»
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- С дороги: королевский гвардеец сбил с ног ребёнка
- Крик женщины из камеры видеонаблюдения остановил собаку, пытавшуюся сорвать шторы
- Ночной кошмар перфекциониста
- Твоя остановка: пассажир эффектно проводил футбольного фаната
- Когда поход за грибами начинает напоминать сцену из ужастика
Новости партнёров
Повесь огромный баннер "руками не трогать" - обязательно найдутся долбоклюи, которые будут всем организмом влезать.
От этого страдают все музеи и города-музеи.
Тут же еще и опасность для наездника и людей, кто знает как поведет себя лошадь?
У Букингемского дворца королевский конный гвардеец накричал на туристку, которая дотронулась до его лошади, чтобы сделать фото. Видео стало вирусным, а пользователи сети разделились на два лагеря,...
Во первых - при исполнении (хоть и полу-театральном)
А во вторых - лошадь и дать копытом может.
Голос поставлен у чувака !!!
Бл*дь, ну делайте это творчески уже!
Например - глазами лошади.
"А мой-то мудель поправился на 20 кило, чую. Ну ещё бы - каждый раз с дежурства в Мак-авто заезжаем. А у меня изжога от картошку фри, так ему похер...И ещё эта овца руки распускает. Эх, при Черчилле такого не было - мне бабка рассказывала, прежде чем её на колбасу для королевских собачек пустили. Пере*бал бы палашом гвардеюшка эту курицу, и на угольные копи отправили бы...Эх, такую страну проcpaли....Империю!"
Ну, или как-то так.
Скука же...