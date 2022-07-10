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Забавная математика

Забавная математика

Автор:
10 июля 2022 12:58
Метки: весы   конфеты   математика   
764
1
1
Странные показания на магазинных весах

Источник:

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Метки: весы   конфеты   математика   
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9  комментариев
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27
Ivan 10 часов назад
Обычные весы для розничной торговли, а не для штучного взвешивания - не для 10/20/30 гр. Обычно от 150 (100/300/500) гр., с точностью +-50 (30/40) гр. В упрощённом толковании.
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285
Егор Полчаса назад
Из той же оперы в магазине видел как женщина просила взвесить кусок мяса без пакета, мол с пакетом будет тяжелее. Продавщица положила пустой пакет и весы показали 0. Значит что и 100 пакетов будет весить 0, т.к. 0 * 100 = 0 xD
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19k
Anna 3 часа назад
а чё не на этих?
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13k
Majul 7 часов назад
Очередной разоблачитель "режима" без мозгов и знания матчасти. Погрешность подобных весов пусть покурит, дурень.
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18k
Corvus Corax 8 часов назад
У этих весов точность до 5 грамм по паспорту. Аффтар видео просто неграмотен.
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5k
Алексей 9 часов назад
Ничего необычного. Эти весы слишком "грубы" для того, чтобы измерить такой малый вес. Отсюда и расхождения.
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♚ Мрачный Жнец ♚

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