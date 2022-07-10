Забавная математика

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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: весы конфеты математика
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Я не нашел к сожалению значения погрешности этих весов, но на фото систематическая погрешность измерения, которую нужно устранять. Может наклонены, может не поверены