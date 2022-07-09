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На ночь глядя! Приятного всем аппетита!

На ночь глядя! Приятного всем аппетита!

Автор:
09 июля 2022 23:36
Метки: Еда   видео   прикольно   

Есть не обязательно, просто залипательное видео с вредной едой!

Юганск

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26  комментариев
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2k
Дмитрий День назад
Мы ещё макдак за вредную пищу ругаем. Котлета просто пережарена в масле. Овощи с грибами тоже зажарены. Какие-то штуки во фритюре зажарены. Ко всему этому порция отварного риса и капуста залитая майонезным соусом. Совсем забыл про жареное яйцо и подливку для котлеты. Это не обед, а убийца. Недели 2 такой хавки и точно в госпиталь загремишь.
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15k
Сергей 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
SandMANn 16 часов назад
Корея? Сертификат фарша в студию!
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3k
SandMANn 16 часов назад
Где эта улица, где этот дом,

Где та КОТлетка, что я влюблён»

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15k
Сергей 18 часов назад
Опять "корейская уличная еда", не к ночи будет она упомянута?
Нужно, бл*ть, вообще не иметь вкуса, чтобы это жрать! Даже макдак и-то лучше будет. У меня от одного вида конечного результата изжога начинается.
Опять "корейская уличная еда", не к ночи будет она упомянута? Нужно, бл*ть, вообще не иметь вкуса, чтобы это жрать! Даже макдак и-то лучше будет. У меня от одного вида конечного результата изжога начинается.Посмотреть
Опять "корейская уличная еда", не к ночи будет она упомянута? Нужно, бл*ть, вообще не иметь вкуса, чтобы это жрать! Даже макдак и-то лучше будет. У меня от одного вида конечного результата изжога начинается.
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15k
Краюхин Тихон 18 часов назад
Дребесня с дребеснёй, политая дребеснёй...
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−6
Damvrot Hohlam 21 час назад
А когда он в фарш плюнул , что-то я непросёк .
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15k
Bill 23 часа назад
Только что вернулся из Кореи, утверждаю - никто эти холестириновые бомбы не жрет!
Вообще, в Корее уже лет пять исчезает понятие "уличная еда".
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933
Шурман День назад
Ура я узнал как готовить котлеты и яичницу . хотите я могу про соусы продолжить ?:) вот только проблема я сейчас на дрейфе в море .
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26k
Андрей Иванов День назад
Сука. Хорошо, что в холодильнике борщ
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17k
Dr.CrAzY День назад
ну и что про Вас без мата можнос казать?... - пошёл холодильник ревезировать...
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