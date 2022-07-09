На ночь глядя! Приятного всем аппетита!

Есть не обязательно, просто залипательное видео с вредной едой!
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Где та КОТлетка, что я влюблён»
Нужно, бл*ть, вообще не иметь вкуса, чтобы это жрать! Даже макдак и-то лучше будет. У меня от одного вида конечного результата изжога начинается.
Вообще, в Корее уже лет пять исчезает понятие "уличная еда".
Борщ (при его наличии) на другую еду не поменяю. Сварил кастрюляку, стоит в холодильнике. Зелени на 3-4 тарелки заранее нарезал, её в морозилку, сохраняется долго (хотя при наличии борща недолго).
Фотка "сегодняшнего" борща моя, на след день он был еще вкуснее.