Компания подростков украла пиццу у маленького мальчика

185
1
2
В Ижевске двое подростков средь бела дня и перед камерами выхватили из рук мальчика пиццу и сбежали в неизвестном направлении.
Горе мальчика может понять даже взрослый!
Одного поймали и он извинился на камеру и пообещал купить пиццу, но как-то слабо верится в его искренность. А вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Правильные слова о жизни и мечте
- Отважные люди предотвратили катастрофу на аттракционе
- Дочка сделала маме замечание по поводу груди
- Подростки оскорбили сделавшего им замечание аниматора
- Ссора влюбленных, бабушка и кошка
Новости партнёров
Нынче более или менее культурно отбирают.
Прогресс.
Успокойтесь,никого судить не будут за коробки вонючей пиццы.
Поставят на учет если уже не стоят. Проведут беседы с угрозами. Все.
если не висят на них никакие условные приговоры, то за пиццу "до 7" может оказаться парой лет условно