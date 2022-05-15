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Компания подростков украла пиццу у маленького мальчика

Компания подростков украла пиццу у маленького мальчика

Автор:
15 мая 2022 09:39
Сообщество : Криминал
Метки: Жизнь   видео   воры   грабеж   ижевск   люди   подростки   
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В Ижевске двое подростков средь бела дня и перед камерами выхватили из рук мальчика пиццу и сбежали в неизвестном направлении.

Горе мальчика может понять даже взрослый!

Одного поймали и он извинился на камеру и пообещал купить пиццу, но как-то слабо верится в его искренность. А вам?

Источник:

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Метки: Жизнь   видео   воры   грабеж   ижевск   люди   подростки   
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10  комментариев
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26
WORLD 58 минут назад
Ублюдки!
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1k
Sergius SPb 4 минуты назад
Раньше было-ты с какого раена? [мат].ли и отбирали что-то.
Нынче более или менее культурно отбирают.
Прогресс.

Успокойтесь,никого судить не будут за коробки вонючей пиццы.
Поставят на учет если уже не стоят. Проведут беседы с угрозами. Все.
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8k
сеньор Леонсио 18 минут назад
Шакалы.
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6k
Tim_G 18 минут назад
ждем продолжения когда дыбилы узнают для чего существуют камеры и инет
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6k
Echo Полчаса назад
сказ о поднятии срока за кусок теста
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5k
fin4all 41 минуту назад
УК 161.2.а. грабёж группой лиц по сговору. До 7 лет.
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2k
Роман 47 минут назад
попали на ТВ - значит с рук не спустят.
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126
bonli 50 минут назад
где живем?!
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