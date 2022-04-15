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Во Франции начались массовые протесты: люди скачут под лозунгом «Ле Пен не пройдёт!»

Во Франции начались массовые протесты: люди скачут под лозунгом «Ле Пен не пройдёт!» (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2022 17:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: выборы   демократия   митинг   президент   протесты   студенты   франция   
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По сложившейся традиции, сожгли несколько машин и обнесли магазины.

Есть во Франции такое правило: чуть что - выходить на улицы и устраивать погромы. Как только появляется повод, студенты и мигранты устраивают настоящее фаер-шоу и нападают на полицейских.

Но силовики не дремлют и бодро обстреливают дымными шашками юных дегенератов борцунов за демократию. Сейчас они бастуют против президентских выборов: им не нравится Макрон (с ними трудно не согласиться) и Ле Пен. Кого они хотят видеть в роли президента - не ясно, но протестуют очень активно.

Источник:

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Метки: выборы   демократия   митинг   президент   протесты   студенты   франция   
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53  комментария
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4k
4ijik 6 часов назад
Ух как нигеры зассали... Придэ Ле Пэн, нигеров в размен..))) Ну или на историческую родину.
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1k
solamon 20 минут назад
Ну во франции любят пошуметь по поводу и без.
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
А что они беженцев-скакунов не принимают? Вместе веселей скакать будет
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10k
? ? ? 2 часа назад
смугленьких много..
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1k
Shurovik 2 часа назад
Явно по указке из-за большой лужи.... Не хотят они, чтобы их верная собачка ушла с подиума....
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622
Уля 3 часа назад
Они там не только против Ле Пен, им и Макрон не нравится. Они в принципе вообще против всех.
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10k
Трив 3 часа назад
Ну, там этнических французов мало, в основном как раз мигранты и беженцы, они любят это дело.
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31k
a.fey 3 часа назад
Странно. И бидон тоже Ле Пэн не хочет. Сам говорил, что в управлении государством должно быть много женщин. Даже вместо вице-президента вице-президентшу себе взял. А Ле Пэн не хочет.
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43k
Максим Т. 4 часа назад
Кто не скачет - тот Ле Пен!
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7k
Владимир 4 часа назад
Как только кто то не угодный подбирается к креслу, сразу митинги. Совпадение?
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1k
Трям 4 часа назад
Прям под лозунгом по лозунгом?
А может скачут скачут?

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7k
amrita 4 часа назад
как наша"" Новодворская- ПРОТИВ ВСЕХ
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43k
SinigamiRuuk 4 часа назад
Ну третий у них был Жан-Люк Меланшон, может за него?
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4k
Слава 5 часов назад
Ну всё понятно. Опять ольгинские вмешались в выборы по приказу Путина. И что за дурацкий вопрос "кого хотят видеть в роли президента"? Ясное дело кого.
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21k
KOSTELLO 5 часов назад
Ну сценарии, как и кураторы не меняются.
Всё шито белыми нитками.
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10k
Sasa 6 часов назад
Эх, сколько бабла списали против Ле Пэн!
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2k
O.Bender1 6 часов назад
Сценарий всё один и тот же.
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45k
dima423 6 часов назад
да отрубите им газ... и пусть бунтуют))
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32
Ivan Умница-красавица 2 часа назад
Никто без газа не останется! Переделят рынок кто то будет зарабатывать на поставках в ЕС больше а кто то меньше на поставках в страны третьего мира. А вам что втирают? Что всем в яйца стреляете вы и от западных санкций вы процветаете?
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32
Ivan Умница-красавица 2 часа назад
Давайте…
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