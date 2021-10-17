Мужчина бросился под поезд в столичном метро

На камеры видеонаблюдения, установленные в метрополитене, попали кадры попытки суицида. Молодой человек бросился под состав, выезжающий из тоннеля. В этом месте перрона скорость вагона обычно очень быстрая. Однако по стечению обстоятельств, состав двигался медленнее обычного, машинистка успела заметить горе-суицидника и затормозить. Бедолага ударился об край вагона и упал на рельсы. К счастью, жизни молодого человека ничего не грозит, он отделался легкими ушибами. Машинистке светит премия за бдительность и профессионализм. А вот парню повезло меньше, ему предстоит выплатить штраф в размере одного миллиона рублей за свою выходку.