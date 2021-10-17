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Мужчина бросился под поезд в столичном метро

Мужчина бросился под поезд в столичном метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2021 20:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Москва   машинистка   метро   попытка суицида   происшествие   штраф   
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ЧП на станции метро Филевский парк. 28-летний мужчина бросился под поезд на глазах у ошарашенных пассажиров. 
На камеры видеонаблюдения, установленные в метрополитене, попали кадры попытки суицида. Молодой человек бросился под состав, выезжающий из тоннеля. В этом месте перрона скорость вагона обычно очень быстрая. Однако по стечению обстоятельств, состав двигался медленнее обычного, машинистка успела заметить горе-суицидника и затормозить. Бедолага ударился об край вагона и упал на рельсы. К счастью, жизни молодого человека ничего не грозит, он отделался легкими ушибами. Машинистке светит премия за бдительность и профессионализм. А вот парню повезло меньше, ему предстоит выплатить штраф в размере одного миллиона рублей за свою выходку.
Остается надеяться, что будучи на волосок от смерти, мужчина понял ценность жизни и шанс, который выпал ему в этот раз.

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Метки: Москва   машинистка   метро   попытка суицида   происшествие   штраф   
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19  комментариев
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1k
анатолий горленко Час назад
Ну щас на него лям повесят, и второй шанс он не упустит.
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662
Бич Бичовский 2 минуты назад
У мужика теперь точно стало куда больше мотивации жить с миллионным штрафом)
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183
Arti 7 минут назад
Ну к ипотекам и долгам повесили ешё лям, ждём второй серии, надеюсь сезон не закончится и парень живучий окажеться
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33k
Опаньки 23 минуты назад
хогвардс искал
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4k
Ыукп Полчаса назад
Вот ить жисть...
Ипотеку нечем платьть, шагнул в неизвестность и нарвался ещё на лям...
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31k
Korolev Полчаса назад
Тебе настолько плохо, что хочется умереть? Вот тебе тогда долг в миллион рублей! Держи, может полегчает. Гуманизм...
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3k
Феликс Дзержинский 45 минут назад
Наверное не выспавшийся депутат сиганул под поезд, не выдержал суровых условий труда.
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4k
Дарвин и аморальная премия 53 минуты назад
После 10 лямов штрафов скидка 10%
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1k
elf3399 56 минут назад
Ещё раз так сделаешь, заплатишь два.
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5k
Duckk Час назад
Доставал я такого прыгуна из-под поезда. Крови было как от комариного укуса, но сам как желе... Лицо машиниста помню до сих пор - реально абсолютно белое, как простынь в больнице...
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14k
Агент Безопасной Национальности Час назад
После просмотра создалось впечатление, что он не суицидник, а дебил, который ради видоса решил перепрыгнуть пути перед поездом.
Стопудово рядом кто-то стоял и снимал ущербного для очередного тик-тока
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2k
Sergius SPb Час назад
Да-да,выплатить миллион штрафа самоубийце очень мотивирует остаться жить дальше.
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4k
tamin Час назад
Ничего так не мотивирует не делать глупости, как лям.
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42k
Элек Мек Час назад
Скажите ему что надо было лизать контактную рельсину.
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5k
Pravednik84 Час назад
Штраф миллион. Хмм
.... Делаем ставки, господа, о сроках его пребывания на этом свете.
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14k
Мария Коненкова Час назад
Мда... перелёт.
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1k
Р Х Час назад
Парень выплатит миллион, а машинистке премия 10 тысяч
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Nika
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