Необычный ответ участника гей-парада

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Репортер решил подойти к пожилому участнику гей-парада, прикрепившему себе на лоб небольшой плакат. Мужчина в годах рассказал, почему он пришел на парад и поддерживает лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако не спешите с выводами.
Дедушка рассказал, почему он не против геев и лесбиянок и считает их вполне нормальным явлением.
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