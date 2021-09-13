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Необычный ответ участника гей-парада

Необычный ответ участника гей-парада (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 13:16
Сообщество : Юмор
Метки: видео   геи   гей-парад   лесбиянки   люди   ответ   парад   
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Репортер решил подойти к пожилому участнику гей-парада, прикрепившему себе на лоб небольшой плакат. Мужчина в годах рассказал, почему он пришел на парад и поддерживает лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако не спешите с выводами.
Дедушка рассказал, почему он не против геев и лесбиянок и считает их вполне нормальным явлением.

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Метки: видео   геи   гей-парад   лесбиянки   люди   ответ   парад   
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8  комментариев
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Kostick Час назад
дед жучара) и ещё один факт, почему чем больше тридварасов, тем лучше нормальным мужикам - конкурентов меньше. это же элементарно. а тётки лезбы - только в проне зачетные, в реале страшенные чупакабры.
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hebpat 17 минут назад
Какая хреновая тенденция, они вроде не размножаются, но их становится всё больше и больше
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-(0)_(0)- 23 минуты назад
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Олег Полчаса назад
Лютый Дед
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insaider Час назад
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Сергей Час назад
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