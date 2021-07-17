Забавное видео про маленького мужчину.
Забавное видео про маленького мужчину.
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Малай красавчег ))
А в сувенирках, наверное много кто видел, иногда продаются нестандартные предметы, открывашки в виде хрена и т.д. Так вот в той сувенирке продавался силиконовый шар в виде груди с соском. Я понятия не имею зачем, но мелкий увидел ее, схватил и понес на кассу со словами "купи мне ее и я никогда не буду у тебя просить больше" ))
Кстати, вы как смотрите фильмы и ютуб, в режиме fullscreen на смартфоне, вертикально? Вот не поверю!