Полицейские лошади испугались нарисованного на дороге флага ЛГБТ

В британском городе Шеффилд лошади конной полиции увидели нарисованный на дороге флаг движения ЛГБТ и отказались на него наступать. Животные начали метаться и попытались обойти необычный пешеходный переход стороной.
Неожиданную реакцию животных запечатлел один из очевидцев.
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Ну почему из-за какой-то твари символ простой и обыкновенной радуги стал символом движения лиц с психическими расстройствами?
Хорошо, что мои дети считают это сочетание цветов именно радугой.