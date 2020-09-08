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Полицейские лошади испугались нарисованного на дороге флага ЛГБТ

Полицейские лошади испугались нарисованного на дороге флага ЛГБТ (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2020 09:07
Сообщество : Животные
Метки: англия   видео   животные   лгбт   лошади   лошадь   прикол   реакция   
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В британском городе Шеффилд лошади конной полиции увидели нарисованный на дороге флаг движения ЛГБТ и отказались на него наступать. Животные начали метаться и попытались обойти необычный пешеходный переход стороной.

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Метки: англия   видео   животные   лгбт   лошади   лошадь   прикол   реакция   
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7  комментариев
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1k
Vladimir Taranovich Полчаса назад
даже кони остерегаются п.и.д.а.р.а.с.о.в! Конь - наш человек!
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49k
Серый 12 минут назад
лгбт-эшники уже в суд подали? Типа дискриминация. Лошадей уволили?
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7k
Serg2001 20 минут назад
Даже кони считают. что радуга это что-то святое и только [мат] на это пофиг...
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7k
Фантом 21 минуту назад
Правильные кони
Правильные кони
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5k
Ivan Полчаса назад
В падлу им...
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455
Добрыня Полчаса назад
Блин, жалко, что маты нельзя.
Ну почему из-за какой-то твари символ простой и обыкновенной радуги стал символом движения лиц с психическими расстройствами?

Хорошо, что мои дети считают это сочетание цветов именно радугой.
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7k
Антон Семёныч Полчаса назад
Это правильные лошади. Нафиг им этот зашквар...как в говно наступить...
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