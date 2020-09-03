Наган М1895

В 1878 году на бельгийском предприятии братьев Наган старшим братом Эмилем был разработан 9.4-мм револьвер с УСМ двойного действия Nagant M 1878, который приняли на вооружение Бельгии. В 1883 году для вооружения унтер-офицеров и вспомогательного состава бельгийской армии был создан вариант револьвера с УСМ одинарного действия - Nagant M 1883, а в 1886 году младший брат Леон Наган разрабатывает револьвер Nagant M 1878/1886, совершенствуя модель 1878 года.

Кроме Бельгии револьверы Наган также получили широкое признание и в армиях других стран. До середины 1890-х годов они в разных модификациях (Nagant M 1884, M 1887, M 1993) были приняты на вооружение стран Европы под патрон калибра 7.5 мм и Латинской Америки под патрон калибра 11.2 мм. Однако на тот момент серьезным недостатком в конструкции револьверов Наган был прорыв пороховых газов между казенным срезом ствола и передним торцом барабана.



В 1892 году Леон Наган создает семизарядную модель револьвера Нагана с системой обтюрации пороховых газов. Он усовершенствовал оружие брата, воплотив лучшие черты моделей 1883 и 1886 годов, а также заимствовав у льежского оружейника Генри Пипера систему обтюрации пороховых газов - в частности надвигание барабана с патронами на ствол перед каждым выстрелом.

Создание нового револьвера системы Наган совпало по времени с усилиями, предпринятыми Россией по решению вопроса о перевооружении своей армии современными образцами личного оружия самообороны, когда достаточно остро встал вопрос о замене устаревшего штатного 4,2-линейного (10,67 мм) револьвера системы Смит-Вессон. Военная российская комиссия установила, что «военный револьвер должен иметь такой бой, чтобы одной пулей на расстоянии до 50 шагов останавливать лошадь. Если пуля пробивает четыре-пять дюймовых досок, сила боя тогда достаточна». Для этого револьвер должен был обладать: массой 0,82 - 0,92 кг; калибром - 3 линии (7,62 мм); простым несамовзводным ударно-спусковым механизмом; меткой кучностью стрельбы на дистанции 35 - 50 шагов (25 - 35 м); начальной скоростью не менее 300 м/с. Конструкция револьвера должна быть простой в изготовлении, обслуживании, нечувствительной к загрязнению и надежной в эксплуатации в затрудненных условиях.

Объявленный конкурс на новое короткоствольное оружие российской армии и потенциальный гигантский заказ вызвал огромный интерес у отечественных и зарубежных производителей оружия. Было представлено несколько модификаций существующего револьвера Смита-Вессона, револьверы и автоматические пистолеты, но основная борьба развернулась между бельгийскими оружейниками Генри Пипером с моделью револьвера М1889 и Леоном Наганом с М1892.



Наган, почувствовав, что может получить значительную прибыль, адаптировал свой револьвер под требования российских военных. Модель Нагана образца 1892 года была переконструирована под 3-линейный (7,62-мм) револьверный патрон. Вместе с оружием оружейник представил и два варианта патронов с пулями массой 6 и 7 г, снаряженных малодымным черным порохом, т.к. система обтюрации газов требовала специальной гильзы с удлиненным дульцем, которое закрывало бы пулю целиком. Также, с учетом требований использования УСМ одинарного действия, Нагану пришлось сознательно ухудшить конструкцию своего оружия - он пошел уже проторенным путем, приспособив конструкцию нового револьвера аналогично переделке модели 1878 года в модель 1883 года, что исключало возможность самовзводной стрельбы. В переделанном для несамовзводной стрельбы оружии для открытия огня необходимо было сначала большим пальцем правой руки взвести курок и только после этого нажать на спусковой крючок.



Однако в конструкции револьвера Наган М 1892 было выявлено множество мелких недостатков. Кроме того, Леон Наган предложил российской армии купить у него патент на этот револьвер за 75000 рублей. Российские военные платить отказались, вернули бельгийцу револьвер и назначили повторный конкурс, определив премию в 20000 рублей за конструкцию револьвера, 5000 - патрона с бездымным порохом, а также получение Россией всех прав на модель-победитель, в том числе и на производство, как у себя, так и за границей, без каких-либо дополнительных выплат изобретателю.

В течение 1893 - 1894 годов Наган последовательно разработал несколько усовершенствованных моделей своего оружия, в которых были устранены практически все недостатки револьвера образца 1892 года: увеличена прорезь прицела; выем на правой стороне рамки для вкладывания патронов в барабан расширен; несколько увеличен (на 0.2 мм) диаметр барабана; мушка получила в задней части наклонное ребро для уменьшения отблеска света; на поверхности барабана появились выемки для облегчения оружия; иную форму приняли и были укорочены ствол, рукоятка и шомпол.

В новом конкурсе компактный и легкий револьвер Наган модели 1894 года очень быстро вышел вперед. Однако русской армии, по требованию офицерского корпуса, также потребовался более совершенный револьвер с самовзводным УСМ. Леон Наган, работая на перспективу, еще в конце 1894 года представил на суд российской военной комиссии образец такого самовзводного револьвера. Кроме того в конструкцию револьвера был внесен ряд мелких изменений, который к весне 1895 года принял свои законченные формы: в барабане были углублены гнезда камор на 0.15 мм – более простым стало соединение подвижной трубки с барабаном; изменилась конструкция патрона – дульце гильзы получило усиленную обжимку, а пуля, укороченная на 1 мм, вместо сферической стала иметь плоскую вершинку – в результате, край гильзы стал располагаться на 1.4 мм выше, чем вершина пули, что существенно улучшило обтюрацию при стрельбе.



В результате на вооружение русской армии было решено принять револьвер Наган двух образцов: офицерский - с самовзводным ударно-спусковым механизмом и солдатский - с несамозводным УСМ одинарного действия. Наряду с высокими характеристиками самого оружия, дополнительным фактором, склонившим русских военных к заключению сделки с Наганом, стала достаточно приемлемая закупочная цена, не превышавшая 30-32 руб. за револьвер. 13 мая 1895 года указом императора Николая II солдатский и офицерский образцы револьвера Наган были официально приняты на вооружение армии в качестве штатного короткоствольного оружия. По военному ведомству принятие 3-линейного (7,62-мм) револьвера системы Наган образца 1895 года было проведено приказом военного министра №156 от 26 июня 1896 года.



По признанию специалистов, револьвер Наган М 1895, встал в один ряд с наиболее совершенными образцами этого оружия того времени. Он значительно превосходил по боевым и эксплуатационным качествам состоявший до того на вооружении России револьвер системы Смит-Вессон. С точки зрения концепций той эпохи, он был типичным представителем военного оружия – мощным и надежным в эксплуатации, но в тоже время простым и относительно дешевым.

7,62-мм револьвер Наган образца 1895 года состоял из: рамки с крышкой, ствола с мушкой, шомпольной трубки с шомполом, барабана с осью и возвратной пружиной, замочного механизма, дверцы с пружиной, спусковой скобы.



Остов револьвера составной, состоял из ствола и рамки, прочно скрепленных между собой винтовым соединением, шомпольной трубки с шомполом, помещенной на стволе, отъемной боковой крышкой и спусковой скобы.



Ствол с 4 внутренними правосторонними нарезами имел ступенчато-цилиндрическую форму с массивным уступом на дульной части. Уступ ствола являлся основанием мушки и имел паз типа «ласточкин хвост» для крепления самой мушки. Канал ствола имел четыре нареза, идущими слева вверх направо, патронник в виде расточенного участка для помещения дульца гильзы. В казенной части ствола имелся нарезной пенек для свинчивания с рамкой, шейку и поясок для шомпольной трубки.



Шомпольная трубка надевалась на шейку ствола и поворачивалась на ней, причем ее прилив входил в вырез пояска, тем самым ограничивая ее поворот. В шомпольной трубке монтировался шомпол и стопор шомпола - пружина, закрепленная винтом на шомпольной трубке.



Рамка остова представляла собой сложную фрезерованную деталь с большим количеством пазов, вырезов проточек и запрессованных осей для присоединения различных деталей револьвера. Спереди на рамке имелось нарезное отверстие для соединения со стволом. Задняя отогнутая часть рамки, вместе с отъемной боковой крышкой, двумя деревянными щечками образовывали рукоятку револьвера. Соединение боковой крышки и рамки осуществлялось с помощью соединительного винта. Стальной выпуклый затыльник рукояти имел овальную форму, с подвижно укрепленным кольцом для страховочного шнура. В средней части рамки имелось прямоугольное окно для барабана и отверстие для его оси. Верхняя часть имела желоб и прицельную прорезь.

Барабан являлся одновременно патронником и магазином. Он имел семь камор для помещения патронов. На наружной поверхности барабана были сделаны семь выемов для уменьшения веса и поясок с семью глубокими выемами для заднего выступа спускового крючка и семью гнездами для зуба дверцы. На заднем торце барабана имелось храповое колесо, для взаимодействия с собачкой. На переднем торце барабана, концентрично его каморам, сделаны выточки по наружному диаметру пенька ствола. Барабан размещался в окне рамки и поворачивался в ней на оси.



Ось барабана с профильной головкой вставлялась спереди в отверстия рамки, удерживалась в рамке шомпольной трубкой, устанавливавшейся перед головкой оси барабана своим приливом.



Возвратное приспособление состояло из трубки барабана и пружины. Трубка помещалась в центральном канале барабана и могла перемещаться вдоль его оси, ограничиваясь уступом трубки, входившим в кольцевой паз канала. Пружина размещалась в том же канале барабана, упираясь спереди в трубку, а сзади - в стенку канала.

Стопорное приспособление барабана состояло из дверцы с осью-винтом и пружины дверцы с винтом. Дверца барабана размещалась на правой стенке рамки револьвера и поворачивалось на оси, ввинченной в проушины дверцы и проходящей через отверстие стойки рамки. Дверца имела зуб для взаимодействия с гнездами пояска барабана, выступ для соединения с торцами барабана и гребень с накаткой. В открытом положении дверца откидывалась вниз, освобождая подведенную к ней камору. Выступ дверцы входил в торцевые выемки барабана, фиксируя его для заряжания или разряжания.

Казенник помещался в гнезде задней стенки окна рамки и поворачивался в нем на оси, запрессованной в рамку.

Ползун двигался вертикально в пазах рамки и крышки и имел сверху паз для прохода курка; нижняя часть паза была скошена; хвост ползуна имел выемку для коленчатого рычага спускового крючка; скос воздействовал на выступ казенника.

Спусковой крючок - сложной формы, помещался снизу в гнезде рамки и поворачивался в ней на оси, запрессованной в правую стенку рамки. Спусковой крючок имел хвост, коленчатый выступ, служивший для взаимодействия с ползуном, уступ для ограничения поворота, шептало для удержания курка во взведенном положении, овальную головку для действия на шатун курка. Для помещения стержня собачки имелось отверстие, а для размещения нижнего пера боевой пружины - выем. Кроме того, крючок имел два выступа - задний и передний, связанные с работой барабана.



Курок револьвера имел следующие части: качающийся на штифте боек, спицу взведения, подпружиненный шатун для самовзвода и срыва курка, боевой взвод, уступ для сжатия боевой пружины, срезанную площадку для упора верхнего пера боевой пружины и хвост для закрытия сверху гнезда рамки для курка. Курок помещался на правой стенке рамки сзади ползуна и поворачивался на оси, запрессованной в стенку рамки.

Боевая пружина V-образной формы была расположена внутри рукоятки револьвера и крепилась к правой стенке рамки своим шипом, входящим в отверстие рамки. Верхнее перо на своем конце имело палец для действия на скошенную площадку курка и овальный выступ для взаимодействия с уступом курка. Тонкий конец нижнего пера боевой пружины размещался в выеме спускового крючка. Нижнее перо также опиралось на спусковую скобу.

Револьвер имел ударно-спусковой механизм двух типов: УСМ двойного действия для «офицерской» модели и одинарного действия для «солдатской» модели.

Барабан снаряжался по одному патрону через откидывающуюся вправо-вниз дверцу. Удаление стреляных гильз из барабана осуществлялось поочередно с помощью шомпола, повернутого вокруг ствола, при открытой дверце.



В 1895 году царское правительство заключает с льежской фирмой Наган контракт на поставку русской армии в течение последующих трех лет 20000 револьверов Наган образца 1895 года. При этом в контракте особо оговаривалось обязательство бельгийской стороны оказать помощь России в налаживании производства наганов на Тульском оружейном заводе. Поэтому самые первые образцы в основном с ударно-спусковым механизмом двойного действия закупались непосредственно у бельгийской фирмы братьев Наган в Льеже и предназначались в первую очередь для вооружения офицерского и унтер-офицерского состава. К 1899 году их изготовление в Бельгии прекратилось, а в России был налажен собственный выпуск Наганов.

Производство револьвера в России было организованно на Императорском тульском оружейном заводе (ТОЗ) в двух вариантах: с механизмом самовзвода, предназначавшийся для вооружения офицеров («офицерская» модель) и его ухудшенный вариант без механизма самовзвода («солдатская» модель) для вооружения нижних чинов. При этом тульские оружейники не только освоили выпуск револьвера Наган 1895 года, но попутно усовершенствовали его конструкцию и технологию производства. Причем стоимость револьвера русского изготовления составила всего 22.6 рублей, что было почти на треть меньше стоимости Нагана бельгийского производства, при полном сохранении высоких боевых качеств оружия. Изменению подверглись затылок рукоятки, ставший цельным, а не разъемным, и мушка, получившая упрощенную полукруглую форму взамен усеченной конической в оригинальном образце.

Кроме того, русские оружейники ТОЗ, стремясь расширить функциональные возможности нагана, в 1912-1913 годах изготовили по заказу отдельного корпуса пограничной стражи очень ограниченное количество наганов с удлиненным до 300 мм стволом и неотъемным прикладом. Новой моделью предполагалось оснащать конных пограничников. Это оружие фактически относившееся к классу револьверов-карабинов, предназначалось для поражения целей на дистанциях до 100 м. Однако исключительно большие габариты (общая длина составляла почти 700 мм), невысокое убойное действие легкой револьверной пули на дистанциях стрельбы свыше 50 м, а также «мешкотность» перезаряжания послужили основными причинами для отказа от этого образца.

Примерно в тоже время конструкторы Тульского завода разработали еще один вариант револьвера с удлиненным до 200 мм стволом и съемным деревянным прикладом, предназначавшимся для нижних чинов в технических войсках (пулеметчики, телеграфисты, связисты, саперы) с целью замены двух видов оружия (револьвер и винтовка) только одним образцом. Однако и эта модель оказалась неприемлемой для армии, так и оставшись только в опытных образцах.

Перед Первой Мировой войной русская армия была практически полностью обеспечена современным короткоствольным оружием. В войсках по табелю вооружения к 20 июля 1914 года насчитывалось 424434 револьвера системы Наган образца 1895 года всех модификаций. А в период с 1914 по 1917 год тульскими оружейниками было произведено еще 474800 револьверов наган всех модификаций.



После революции 1917 года наган принимается на вооружение Красной Армии и силовых структур Советской России. При этом от «солдатской» модели отказались, оставив на вооружении только более совершенную модель самовзводного револьвера.

К середине 1920-х годов Советское государство, с учетом опыта использования револьверов Наган в годы Первой Мировой и Гражданской войн, приняло решение одновременно с работами по созданию новых самозарядных и автоматических пистолетов провести и частичную модернизацию хорошо зарекомендовавших себя револьверов. Но, изменения, внесенные в их конструкцию, коснулись только прицельных приспособлений: прорезь прицела вместо треугольной стала полукруглой, а полукруглая мушка была заменена прежней, но с «усеченной» верхней частью, более удобной для прицеливания. Технология изготовления револьверов несколько упростилась, хотя трудоемкость их изготовления не снизилась, составлял 30 станко/часов на одно изделие.

В 1927 году Тульский оружейный завод освоил, наряду с производством штатных револьверов образца 1895 года, производство новой модификации револьвера – с укороченным стволом (длиной 85 мм) и рукояткой. Этот компактный револьвер, так называемый «командирский» наган, предназначался в первую очередь для вооружения оперативного состава ОГПУ и НКВД, где специфика службы требовала скрытного ношения личного оружия. Это оружие выпускалось в очень небольших количествах (не более нескольких тысяч) вплоть до 1932 года.

В 1933 году Тульским оружейным заводом было освоено массовое производство, ставшего впоследствии также известным, самозарядного пистолета ТТ, который был принят на вооружение РККА. Однако пистолеты Токарева не смогли полностью вытеснить из штатной системы вооружения револьверы образца 1895 года, в основном благодаря их высоким служебно-эксплуатационным качествам. Поэтому изготовление обоих видов короткоствольного оружия продолжалось параллельно на ТОЗе. В период с 1932 по 1941 год было выпущено более 700000 револьверов системы Наган.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны специально для органов госбезопасности на ТОЗе была выпущена опытная партия наганов с приборами БРАМИТ (братьев Митиных) для бесшумно-беспламенной стрельбы. Этот глушитель имел достаточно эффективную камеру расширительного типа с резиновыми прокладками – обтюраторами. Уже вскоре это оружие получило боевое крещение, правда, в очень ограниченных масштабах, используясь чекистами, заброшенными в составе разведывательно-диверсионных групп в тыл противника.

С началом Великой Отечественной войны тулякам в октябре 1941 года пришлось эвакуировать основные мощности на Урал. Производство револьверов уже в начале 1942 развернул в Ижевске филиал машиностроительного завода № 74, которому в июле 1942 года присвоили № 622. Однако постоянно растущие потребности в оружии привели к тому, что помимо Ижевского завода, уже с конца 1942 года производство револьверов вновь возобновилось в Туле (и продолжалось в Ижевске до конца войны). В 1942 – 1945 годах советские оружейники передали на фронт более 370 тысяч револьверов. Относительно небольшие объемы производства объясняются тем, что предпочтение все-таки отдали пистолету ТТ. Отличные боевые качества русского нагана перестали отвечать требованиям маневренного боя, для которого понадобилось оружие, обладающее высокой скорострельностью – автоматическое, с магазинами повышенной вместимости.