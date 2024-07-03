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Трейлер фильма "Челюсти. Кровавый риф" (2024)

Трейлер фильма "Челюсти. Кровавый риф" (2024)

Автор:
03 июля 2024 14:35
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   триллеры   ужасы   2024   Хейли Истон Стрит   Хифту Куазем   Лорен Лайл   Николь Риеко Сэцуко   Натали Митсон   Эллуиз Шекспир-Харт   Габриэль Прево-Такахаси   
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Компания лучших подруг отправляется в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе.

Страна: США

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода в России: 27 июня 2024

В ролях: Хифту Куазем, Лорен Лайл, Николь Риеко Сэцуко, Натали Митсон, Эллуиз Шекспир-Харт, Габриэль Прево-Такахаси

Режиссер: Хейли Истон Стрит

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   триллеры   ужасы   2024   Хейли Истон Стрит   Хифту Куазем   Лорен Лайл   Николь Риеко Сэцуко   Натали Митсон   Эллуиз Шекспир-Харт   Габриэль Прево-Такахаси   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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