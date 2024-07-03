Трейлер фильма "Челюсти. Кровавый риф" (2024)

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Компания лучших подруг отправляется в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе.
Страна: США
Жанр: триллер, ужасы
Дата выхода в России: 27 июня 2024
В ролях: Хифту Куазем, Лорен Лайл, Николь Риеко Сэцуко, Натали Митсон, Эллуиз Шекспир-Харт, Габриэль Прево-Такахаси
Режиссер: Хейли Истон Стрит
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