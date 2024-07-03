Трейлер фильма "Фолия" (2023)

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После несчастного случая на съёмочной площадке режиссёр по крупицам восстанавливает реальность. Постепенно выясняется, что фильм вообще не должен был состояться, а единственный его сюжет — постоянное возвращение к потерянной любви.
Страна: Австрия, Франция, Италия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 27 июня 2024
В ролях: Стефано Кассетти, Манал Исса, Даниил Воробьёв, Марго Шателье, Никола Ночелла, Гуия Ело, Шарль Герен Сюрвиль, Анита Чуй, Камиль Дюгас
Режиссер: Шарль Герен Сюрвиль
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