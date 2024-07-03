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Трейлер фильма "Фолия" (2023)

Трейлер фильма "Фолия" (2023)

Автор:
03 июля 2024 16:35
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   фильм   драмы   Италия   Австрия   Гуия Ело   2023   Манал Исса   Даниил Воробьёв   Шарль Герен Сюрвиль   Стефано Кассетти   Марго Шателье   Никола Ночелла   Шарль Герен Сюрвиль   Анита Чуй   Камиль Дюгас   
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После несчастного случая на съёмочной площадке режиссёр по крупицам восстанавливает реальность. Постепенно выясняется, что фильм вообще не должен был состояться, а единственный его сюжет — постоянное возвращение к потерянной любви.

Страна: Австрия, Франция, Италия

Жанр: драма

Дата выхода в России: 27 июня 2024

В ролях: Стефано Кассетти, Манал Исса, Даниил Воробьёв, Марго Шателье, Никола Ночелла, Гуия Ело, Шарль Герен Сюрвиль, Анита Чуй, Камиль Дюгас

Режиссер: Шарль Герен Сюрвиль

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   фильм   драмы   Италия   Австрия   Гуия Ело   2023   Манал Исса   Даниил Воробьёв   Шарль Герен Сюрвиль   Стефано Кассетти   Марго Шателье   Никола Ночелла   Шарль Герен Сюрвиль   Анита Чуй   Камиль Дюгас   
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Kinoman
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