Трейлер фильма "Уикенд с родителями" (2022)

Пив и Ульрик готовы на все, чтобы влиться в родительский коллектив в новом классе дочери. Когда родители и дети отправляются на ежегодный школьный выезд на природу, становится очевидно, что без интриг, соперничества, сплетен и провокаций в этом террариуме не обойдется. Остается главная задача — достойно пережить выходные и не упасть в грязь лицом.