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Трейлер фильма "Уикенд с родителями" (2022)

Трейлер фильма "Уикенд с родителями" (2022)

Автор:
02 июля 2024 16:25
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Лиза Ловен Конгсли   Маркус Холм Йенсен   Филиппа Суэнсон   Мартин Грейс-Розенталь   Петер Сандерсен   Лине Крузе   Лизе Бааструп   Микаэль Бирккьер   Мария Россинг   Мерете Меркедал   Карстен Бьёрнлунд   Ларс Брюгманн   фильм   Николай Ли Каас   Паприка Стин   Якоб Лохманн   Аманда Коллин   Расмус Бьерг   2022   Кэтрин Грайс-Розенталь   Дания   мелодрамы   комедии   
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Пив и Ульрик готовы на все, чтобы влиться в родительский коллектив в новом классе дочери. Когда родители и дети отправляются на ежегодный школьный выезд на природу, становится очевидно, что без интриг, соперничества, сплетен и провокаций в этом террариуме не обойдется. Остается главная задача — достойно пережить выходные и не упасть в грязь лицом.

Страна: Дания

Жанр: комедия, драма

Дата выхода в России: 27 июня 2023

В ролях: Кэтрин Грайс-Розенталь, Якоб Лохманн, Аманда Коллин, Николай Ли Каас, Лиза Ловен Конгсли, Ларс Брюгманн, Карстен Бьёрнлунд, Мерете Меркедал, Мария Россинг, Расмус Бьерг, Микаэль Бирккьер, Лизе Бааструп, Лине Крузе, Петер Сандерсен, Мартин Грейс-Розенталь, Филиппа Суэнсон, Маркус Холм Йенсен

Режиссер: Паприка Стин

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Лиза Ловен Конгсли   Маркус Холм Йенсен   Филиппа Суэнсон   Мартин Грейс-Розенталь   Петер Сандерсен   Лине Крузе   Лизе Бааструп   Микаэль Бирккьер   Мария Россинг   Мерете Меркедал   Карстен Бьёрнлунд   Ларс Брюгманн   фильм   Николай Ли Каас   Паприка Стин   Якоб Лохманн   Аманда Коллин   Расмус Бьерг   2022   Кэтрин Грайс-Розенталь   Дания   мелодрамы   комедии   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1757 постов (1716 в горячем)
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