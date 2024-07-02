Трейлер фильма "Уикенд с родителями" (2022)

Пив и Ульрик готовы на все, чтобы влиться в родительский коллектив в новом классе дочери. Когда родители и дети отправляются на ежегодный школьный выезд на природу, становится очевидно, что без интриг, соперничества, сплетен и провокаций в этом террариуме не обойдется. Остается главная задача — достойно пережить выходные и не упасть в грязь лицом.
Страна: Дания
Жанр: комедия, драма
Дата выхода в России: 27 июня 2023
В ролях: Кэтрин Грайс-Розенталь, Якоб Лохманн, Аманда Коллин, Николай Ли Каас, Лиза Ловен Конгсли, Ларс Брюгманн, Карстен Бьёрнлунд, Мерете Меркедал, Мария Россинг, Расмус Бьерг, Микаэль Бирккьер, Лизе Бааструп, Лине Крузе, Петер Сандерсен, Мартин Грейс-Розенталь, Филиппа Суэнсон, Маркус Холм Йенсен
Режиссер: Паприка Стин
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