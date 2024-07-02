Трейлер фильма "Ты просто космос" (2023)

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Дрейфуя на своем сломанном космическом шаттле без малейшей надежды на спасение, два астронавта спорят о том, лучше ли им провести оставшиеся дни как друзья или любовники.
Страна: США
Жанр: комедия, мелодрама
Дата выхода в России: 27 июня 2023
В ролях: Энтони Маки, Зои Чао, Натали Моралес, Джефф Сталтс, Мисси Пайл, Сара Войт, Лэнгстон Фишберн
Режиссер: Кристиан Меркадо
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