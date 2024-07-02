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Трейлер фильма "Ты просто космос" (2023)

Трейлер фильма "Ты просто космос" (2023)

Автор:
02 июля 2024 12:35
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   комедии   мелодрамы   2023   Кристиан Меркадо   Энтони Маки   Зои Чао   Натали Моралес   Джефф Сталтс   Мисси Пайл   Сара Войт   Лэнгстон Фишберн   
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Дрейфуя на своем сломанном космическом шаттле без малейшей надежды на спасение, два астронавта спорят о том, лучше ли им провести оставшиеся дни как друзья или любовники.

Страна: США

Жанр: комедия, мелодрама

Дата выхода в России: 27 июня 2023

В ролях: Энтони Маки, Зои Чао, Натали Моралес, Джефф Сталтс, Мисси Пайл, Сара Войт, Лэнгстон Фишберн

Режиссер: Кристиан Меркадо

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   комедии   мелодрамы   2023   Кристиан Меркадо   Энтони Маки   Зои Чао   Натали Моралес   Джефф Сталтс   Мисси Пайл   Сара Войт   Лэнгстон Фишберн   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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