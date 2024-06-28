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Трейлер мультфильма "Сирокко из страны ветров" (2023)

Трейлер мультфильма "Сирокко из страны ветров" (2023)

Автор:
28 июня 2024 14:33
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   мультфильм   приключения   фэнтези   Бельгия   2023   Лоран Морто   Бенуа Шьё   Пьер Лоней   Марина Бертье   Орели Конате   Эрик Де Старк   Жеральдин Асселан   Лоиз Шарпентье   Давид Дос Сантос   
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Кармен и ее младшая сестра Жюльетта проводят день в гостях у соседки, детской писательницы, чьи захватывающие истории посвящены обитателям фантастического Королевства Ветров. Пока хозяйка отдыхает, девочки обнаруживают ожившую фигурку, которая открывает им портал в сказочную страну.

Страна: Бельгия, Франция

Жанр: приключения, фэнтези

Дата выхода в России: 27 июня 2024

Роли озвучивали: Пьер Лоней, Марина Бертье, Орели Конате, Эрик Де Старк, Жеральдин Асселан, Лоиз Шарпентье, Давид Дос Сантос, Лоран Морто

Режиссер: Бенуа Шьё

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   мультфильм   приключения   фэнтези   Бельгия   2023   Лоран Морто   Бенуа Шьё   Пьер Лоней   Марина Бертье   Орели Конате   Эрик Де Старк   Жеральдин Асселан   Лоиз Шарпентье   Давид Дос Сантос   
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1  комментарий
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vasilykopkov 55 минут назад
Французам, конечно завезли забористую траву.
Но нельзя же было её с грибами мешать...
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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