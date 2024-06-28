Трейлер мультфильма "Сирокко из страны ветров" (2023)

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Кармен и ее младшая сестра Жюльетта проводят день в гостях у соседки, детской писательницы, чьи захватывающие истории посвящены обитателям фантастического Королевства Ветров. Пока хозяйка отдыхает, девочки обнаруживают ожившую фигурку, которая открывает им портал в сказочную страну.
Страна: Бельгия, Франция
Жанр: приключения, фэнтези
Дата выхода в России: 27 июня 2024
Роли озвучивали: Пьер Лоней, Марина Бертье, Орели Конате, Эрик Де Старк, Жеральдин Асселан, Лоиз Шарпентье, Давид Дос Сантос, Лоран Морто
Режиссер: Бенуа Шьё
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