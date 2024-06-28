Трейлер фильма "Синистер. Пожиратель душ" (2024)

Легенды оживают в самые мрачные времена. Пожиратель душ был местной байкой, но, когда в этой тихой деревне начали исчезать дети, о демоне вновь заговорили. Два детектива, ведущих расследование, не верят в потустороннее, но вскоре им придется столкнуться с ужасающей правдой: Пожиратель душ существует. И он вышел на охоту.
Страна: Франция
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 27 июня 2024
В ролях: Виржини Ледуайен, Поль Ами, Сандрин Боннэр, Франсис Рено, Малик Зиди, Хлое Куллу, Кристоф Фавр, Эммануэль Бонами, Лия Уссади-Лессер, Стефан Досс, Кэмерон Бэйн, Элизабет Дуда, Максим Ньето, Антуан Леванье, Венди Гренье, Карин Коск, Оливер Бодар, Джульетта Уипплер
Режиссер: Александр Бюстийо, Жюльен Мори
Источник: