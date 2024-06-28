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Трейлер фильма "Синистер. Пожиратель душ" (2024)

Трейлер фильма "Синистер. Пожиратель душ" (2024)

Автор:
28 июня 2024 12:31
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Малик Зиди   Джульетта Уипплер   Оливер Бодар   Карин Коск   Венди Гренье   Антуан Леванье   Максим Ньето   Элизабет Дуда   Кэмерон Бэйн   Стефан Досс   Лия Уссади-Лессер   Франция   Франсис Рено   Александр Бюстийо   Эммануэль Бонами   Хлое Куллу   Кристоф Фавр   Виржини Ледуайен   Жюльен Мори   Сандрин Боннэр   Поль Ами   триллеры   
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Легенды оживают в самые мрачные времена. Пожиратель душ был местной байкой, но, когда в этой тихой деревне начали исчезать дети, о демоне вновь заговорили. Два детектива, ведущих расследование, не верят в потустороннее, но вскоре им придется столкнуться с ужасающей правдой: Пожиратель душ существует. И он вышел на охоту.

Страна: Франция

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 27 июня 2024

В ролях: Виржини Ледуайен, Поль Ами, Сандрин Боннэр, Франсис Рено, Малик Зиди, Хлое Куллу, Кристоф Фавр, Эммануэль Бонами, Лия Уссади-Лессер, Стефан Досс, Кэмерон Бэйн, Элизабет Дуда, Максим Ньето, Антуан Леванье, Венди Гренье, Карин Коск, Оливер Бодар, Джульетта Уипплер

Режиссер: Александр Бюстийо, Жюльен Мори

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Малик Зиди   Джульетта Уипплер   Оливер Бодар   Карин Коск   Венди Гренье   Антуан Леванье   Максим Ньето   Элизабет Дуда   Кэмерон Бэйн   Стефан Досс   Лия Уссади-Лессер   Франция   Франсис Рено   Александр Бюстийо   Эммануэль Бонами   Хлое Куллу   Кристоф Фавр   Виржини Ледуайен   Жюльен Мори   Сандрин Боннэр   Поль Ами   триллеры   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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