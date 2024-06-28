Трейлер фильма "Клуб Зеро" (2023)

В элитной частной школе появляется новая учительница — мисс Новак. По просьбе родителей мисс Новак прививает детям новые привычки питания, обучает их осознанному подходу в выборе рациона, рассказывает, как сокращать потребление и тем самым заботиться об окружающем мире. Последователи философии мисс Новак образуют закрытый Клуб Зеро — тайное сообщество, члены которого решают, что они могут в принципе отказаться от еды — и тем самым изменить мир.