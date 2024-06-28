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Трейлер фильма "Клуб Зеро" (2023)

Трейлер фильма "Клуб Зеро" (2023)

Автор:
28 июня 2024 11:49
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Сэмюэл Ди Андерсон   Сэмюэл В. Ходжсон   Ли Панчбхайя   Майк Рэй   Андрей Хозок   Лаойша О'Каллаган   Сейд Макниколс-Томас   Туссен Меги   Кили Форсайт   Аманда Лоуренс   Амир Эль-Масри   Флоренс Бейкер   Гвен Куррант   Матьё Деми   Лукас Туртур   Сэм Хоар   Франция   Ксения Девриендт   Люк Баркер   Джессика Хауснер   Сидсе Бабетт Кнудсен   Эльза Зильберштейн   2023   Камилла Разерфорд   Миа Васиковска   Австрия   Дания   Германия   Великобритания   комедии   драмы   фильм   
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В элитной частной школе появляется новая учительница — мисс Новак. По просьбе родителей мисс Новак прививает детям новые привычки питания, обучает их осознанному подходу в выборе рациона, рассказывает, как сокращать потребление и тем самым заботиться об окружающем мире. Последователи философии мисс Новак образуют закрытый Клуб Зеро — тайное сообщество, члены которого решают, что они могут в принципе отказаться от еды — и тем самым изменить мир.

Постепенно родители и школьная администрация начинают понимать, что что-то не так — но смогут ли они остановить Клуб Зеро?

Страна: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 27 июня 2024

В ролях: Миа Васиковска, Сидсе Бабетт Кнудсен, Эльза Зильберштейн, Люк Баркер, Ксения Девриендт, Сэмюэл Ди Андерсон, Камилла Разерфорд, Сэм Хоар, Лукас Туртур, Матьё Деми, Гвен Куррант, Флоренс Бейкер, Амир Эль-Масри, Аманда Лоуренс, Кили Форсайт, Туссен Меги, Сейд Макниколс-Томас, Лаойша О'Каллаган, Андрей Хозок, Майк Рэй, Ли Панчбхайя, Сэмюэл В. Ходжсон

Режиссер: Джессика Хауснер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Сэмюэл Ди Андерсон   Сэмюэл В. Ходжсон   Ли Панчбхайя   Майк Рэй   Андрей Хозок   Лаойша О'Каллаган   Сейд Макниколс-Томас   Туссен Меги   Кили Форсайт   Аманда Лоуренс   Амир Эль-Масри   Флоренс Бейкер   Гвен Куррант   Матьё Деми   Лукас Туртур   Сэм Хоар   Франция   Ксения Девриендт   Люк Баркер   Джессика Хауснер   Сидсе Бабетт Кнудсен   Эльза Зильберштейн   2023   Камилла Разерфорд   Миа Васиковска   Австрия   Дания   Германия   Великобритания   комедии   драмы   фильм   
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Kinoman
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