Трейлер фильма "Клуб Зеро" (2023)

В элитной частной школе появляется новая учительница — мисс Новак. По просьбе родителей мисс Новак прививает детям новые привычки питания, обучает их осознанному подходу в выборе рациона, рассказывает, как сокращать потребление и тем самым заботиться об окружающем мире. Последователи философии мисс Новак образуют закрытый Клуб Зеро — тайное сообщество, члены которого решают, что они могут в принципе отказаться от еды — и тем самым изменить мир.
Постепенно родители и школьная администрация начинают понимать, что что-то не так — но смогут ли они остановить Клуб Зеро?
Страна: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 27 июня 2024
В ролях: Миа Васиковска, Сидсе Бабетт Кнудсен, Эльза Зильберштейн, Люк Баркер, Ксения Девриендт, Сэмюэл Ди Андерсон, Камилла Разерфорд, Сэм Хоар, Лукас Туртур, Матьё Деми, Гвен Куррант, Флоренс Бейкер, Амир Эль-Масри, Аманда Лоуренс, Кили Форсайт, Туссен Меги, Сейд Макниколс-Томас, Лаойша О'Каллаган, Андрей Хозок, Майк Рэй, Ли Панчбхайя, Сэмюэл В. Ходжсон
Режиссер: Джессика Хауснер
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