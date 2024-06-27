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Трейлер фильма "Драйвер" (2023)

Трейлер фильма "Драйвер" (2023)

Автор:
27 июня 2024 18:11
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   боевики   триллеры   Великобритания   Оливер Джексон-Коэн   2023   Джейми Чайлдс   Джо Блэйкмор   Дженна Коулман   Леон Харроп   Томас Тургус   Аллан Мустафа   Рори МакКан   Вивьен Ачеампонг   Остин Хейнс   Рейчел Офори   
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Джек, чемпион по мотокроссу и бывший военный, берется доставить груз, чтобы заработать денег и обеспечить достойное будущее своему младшему брату. Когда с оплатой его обманывают, он решает оставить груз себе. Но, вернувшись домой, обнаруживает, что его брат исчез. Ему не остается ничего другого, как стряхнуть пыль со старого байка и сделать все, чтобы вернуть брата.

Страна: Великобритания

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 27 июня 2024

В ролях: Оливер Джексон-Коэн, Джо Блэйкмор, Дженна Коулман, Леон Харроп, Томас Тургус, Аллан Мустафа, Рори МакКан, Вивьен Ачеампонг, Остин Хейнс, Рейчел Офори

Режиссер: Джейми Чайлдс

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   боевики   триллеры   Великобритания   Оливер Джексон-Коэн   2023   Джейми Чайлдс   Джо Блэйкмор   Дженна Коулман   Леон Харроп   Томас Тургус   Аллан Мустафа   Рори МакКан   Вивьен Ачеампонг   Остин Хейнс   Рейчел Офори   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1751 пост (1711 в горячем)
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