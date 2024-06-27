Трейлер фильма "Драйвер" (2023)

Джек, чемпион по мотокроссу и бывший военный, берется доставить груз, чтобы заработать денег и обеспечить достойное будущее своему младшему брату. Когда с оплатой его обманывают, он решает оставить груз себе. Но, вернувшись домой, обнаруживает, что его брат исчез. Ему не остается ничего другого, как стряхнуть пыль со старого байка и сделать все, чтобы вернуть брата.
Страна: Великобритания
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 27 июня 2024
В ролях: Оливер Джексон-Коэн, Джо Блэйкмор, Дженна Коулман, Леон Харроп, Томас Тургус, Аллан Мустафа, Рори МакКан, Вивьен Ачеампонг, Остин Хейнс, Рейчел Офори
Режиссер: Джейми Чайлдс
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