Трейлер фильма "Горизонты: Часть 1" (2024)

История семьи, любви и дружбы, охватывающая 15-летний период жизни на фоне масштабных исторических событий.
Страна: США
Жанр: вестерн, драма
Дата выхода в России: 27 июня 2024
В ролях: Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Люк Уилсон, Томас Хэйден Чёрч, Джена Мэлоун, Дэйл Дики, Эбби Ли, Изабель Фурман, Майкл Рукер, Джованни Рибизи, Джефф Фэйхи, Уилл Паттон, Майкл Ангарано, Дэнни Хьюстон, Кэтлин Куинлэн, Дэвид О'Хара, Дуглас Смит, Энгус Макфадьен, Тим Гини, Том Пэйн, Джеймс Руссо, Колин Каннингэм, Чарльз Бейкер, Глинн Тёрмен, Скотт Хейз, Майкл Провост, Тодд Аллен, Джим Лау, Остин Р. Грант, Чейз Рамси, Элла Хант, Антонио Ди Чарити, Ларри Багби, Джеймс Хеберт, Татанка Минс, Гаттлин Гриффит, Алехандро Эдда, Крис Коннер, Элизабет Деннехи, Джон Биверс, Этьен Келличи, Эйдан МакКэнн, Ариэль Льинас, Кики Лау, Джозеф Уильямс, Джо Бернс, Клаудия Коннер, Марио Теллес, Крейг Грегерсен, Дэниел Линк
Режиссер: Кевин Костнер
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