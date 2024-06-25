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Трейлер фильма "Пять фунтов искупления" (2024)

Трейлер фильма "Пять фунтов искупления" (2024)

Автор:
25 июня 2024 18:31
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Руди Панкоу   Нэйтан Холл   Адам Филдинг   Зак Вайнстайн   Николя Алексис   Марк Гриффин   Джули Серда   Саванна Штейн   Джонатан Аджаи   Чарли Роус   Хоппер Лора   Гэри МакДоналд   Лоррэйн Барроуз   Стефани Леонидас   США   Рори Калкин   люк эванс   Фил Эллокко   Алекс Петтифер   2024   Грэм Фокс   Фахим Фазли   Джеймс Оливер Уитли   криминальный   триллеры   мелодрамы   фильм   
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Отсидев срок за убийство, Адам возвращается в свой старый район, чтобы найти сына, который не догадывается о его существовании. Но брат человека, убитого Адамом много лет назад, жаждет мести и пойдет на все.

Страна: США

Жанр: криминал, мелодрама, триллер

Дата выхода в России: 20 июня 2024

В ролях: Люк Эванс, Рори Калкин, Алекс Петтифер, Руди Панкоу, Стефани Леонидас, Лоррэйн Барроуз, Грэм Фокс, Фахим Фазли, Гэри МакДоналд, Джеймс Оливер Уитли, Хоппер Лора, Чарли Роус, Джонатан Аджаи, Саванна Штейн, Джули Серда, Марк Гриффин, Николя Алексис, Зак Вайнстайн, Адам Филдинг, Нэйтан Холл

Режиссер: Фил Эллокко

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Руди Панкоу   Нэйтан Холл   Адам Филдинг   Зак Вайнстайн   Николя Алексис   Марк Гриффин   Джули Серда   Саванна Штейн   Джонатан Аджаи   Чарли Роус   Хоппер Лора   Гэри МакДоналд   Лоррэйн Барроуз   Стефани Леонидас   США   Рори Калкин   люк эванс   Фил Эллокко   Алекс Петтифер   2024   Грэм Фокс   Фахим Фазли   Джеймс Оливер Уитли   криминальный   триллеры   мелодрамы   фильм   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1749 постов (1708 в горячем)
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