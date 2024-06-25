Трейлер фильма "Пять фунтов искупления" (2024)

Отсидев срок за убийство, Адам возвращается в свой старый район, чтобы найти сына, который не догадывается о его существовании. Но брат человека, убитого Адамом много лет назад, жаждет мести и пойдет на все.
Страна: США
Жанр: криминал, мелодрама, триллер
Дата выхода в России: 20 июня 2024
В ролях: Люк Эванс, Рори Калкин, Алекс Петтифер, Руди Панкоу, Стефани Леонидас, Лоррэйн Барроуз, Грэм Фокс, Фахим Фазли, Гэри МакДоналд, Джеймс Оливер Уитли, Хоппер Лора, Чарли Роус, Джонатан Аджаи, Саванна Штейн, Джули Серда, Марк Гриффин, Николя Алексис, Зак Вайнстайн, Адам Филдинг, Нэйтан Холл
Режиссер: Фил Эллокко
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