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Трейлер фильма "Пришельцы" (2022)

Трейлер фильма "Пришельцы" (2022)

Автор:
25 июня 2024 15:31
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ким Тхэ Ри   Чхве Дон Хун   Со Сок Кю   Ким Чхан-Хён   Ок Ча Ён   Щин Джон Гын   Ли Щи Хун   Ким Ый Сон   Ю Джэ Мён   Со Джи Соп   У Бин Ким   фильм   Ём Чжон А   Ли Хани   Чо У Джин   Рю Джун Ёль   Юн Бён Хи   Южная Корея   2022   фантастика   боевики   
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На протяжении многих веков инопланетная раса содержит своих преступников в человеческих телах, а люди об этом даже не догадываются. Способные перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала Охранник с роботом-помощником поставлены следить, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но у его человеческой оболочки остаётся младенец, очевидно обречённый на смерть.

1391 год, Корё. Обладающий волшебным веером и навыками боевых искусств даос Му-рык в компании двух помощников ищет волшебный клинок, за который назначена немалая награда, и в процессе сталкивается с загадочной девушкой. А в 2022 году в Сеуле 10-летняя «дочь» Охранника уже давно подозревает, что «папа» — не человек, и начинает вынюхивать, чем же он таким интересным занят.

Страна: Южная Корея

Жанр: боевик, фантастика

Дата выхода в России: 20 июня 2024

В ролях: Рю Джун Ёль, Ким Тхэ Ри, У Бин Ким, Ём Чжон А, Со Джи Соп, Ю Джэ Мён, Ким Ый Сон, Ли Хани, Юн Бён Хи, Чо У Джин, Ли Щи Хун, Щин Джон Гын, Ок Ча Ён, Ким Чхан-Хён, Со Сок Кю

Режиссер: Чхве Дон Хун

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ким Тхэ Ри   Чхве Дон Хун   Со Сок Кю   Ким Чхан-Хён   Ок Ча Ён   Щин Джон Гын   Ли Щи Хун   Ким Ый Сон   Ю Джэ Мён   Со Джи Соп   У Бин Ким   фильм   Ём Чжон А   Ли Хани   Чо У Джин   Рю Джун Ёль   Юн Бён Хи   Южная Корея   2022   фантастика   боевики   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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