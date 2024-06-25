Трейлер фильма "Пришельцы" (2022)

1391 год, Корё. Обладающий волшебным веером и навыками боевых искусств даос Му-рык в компании двух помощников ищет волшебный клинок, за который назначена немалая награда, и в процессе сталкивается с загадочной девушкой. А в 2022 году в Сеуле 10-летняя «дочь» Охранника уже давно подозревает, что «папа» — не человек, и начинает вынюхивать, чем же он таким интересным занят.

Страна: Южная Корея

Жанр: боевик, фантастика

Дата выхода в России: 20 июня 2024

В ролях: Рю Джун Ёль, Ким Тхэ Ри, У Бин Ким, Ём Чжон А, Со Джи Соп, Ю Джэ Мён, Ким Ый Сон, Ли Хани, Юн Бён Хи, Чо У Джин, Ли Щи Хун, Щин Джон Гын, Ок Ча Ён, Ким Чхан-Хён, Со Сок Кю

Режиссер: Чхве Дон Хун