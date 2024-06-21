Трейлер фильма "Не_жилец" (2023)

Джанет — классическая светская львица, которая не привыкла сама решать какие-либо проблемы. Однажды в ее дверь постучал незнакомец. Мужчина-сантехник оказался психически неуравновешенным маньяком, который не спешит уходить из ее дома. Что ж, если Джанет хочет вернуться к прежней жизни, или хотя бы сохранить ее, девушке придется избавиться от незваного гостя. Любым способом.
Страна: США
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 20 июня 2024
В ролях: Джордан Йейл Ливайн, Джордан Бекерман, Харди Ауаджи, Ли Брода, Колби Коут, Майкл Дэй, Эндрю Эмилио ДеЧезаре, Николас Доннермайер, Томас Форбс-Джонсон, Патрик Хэфи, Джейсон Крингштейн, Скотт Левенсон, Дэвид Назар, Кэйд Томас, Джеффри Тусси, Даррен Варрен
Режиссер: Майкл Дэй
Источник: