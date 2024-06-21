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Трейлер фильма "Не_жилец" (2023)

Трейлер фильма "Не_жилец" (2023)

Автор:
21 июня 2024 15:27
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Майкл Дэй   Даррен Варрен   Джеффри Тусси   Кэйд Томас   Дэвид Назар   Скотт Левенсон   Джейсон Крингштейн   Патрик Хэфи   Томас Форбс-Джонсон   Николас Доннермайер   Эндрю Эмилио ДеЧезаре   США   Колби Коут   Ли Брода   Харди Ауаджи   Джордан Бекерман   Джордан Йейл Ливайн   Майкл Дэй   2023   триллеры   фильм   
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Джанет — классическая светская львица, которая не привыкла сама решать какие-либо проблемы. Однажды в ее дверь постучал незнакомец. Мужчина-сантехник оказался психически неуравновешенным маньяком, который не спешит уходить из ее дома. Что ж, если Джанет хочет вернуться к прежней жизни, или хотя бы сохранить ее, девушке придется избавиться от незваного гостя. Любым способом.

Страна: США

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 20 июня 2024

В ролях: Джордан Йейл Ливайн, Джордан Бекерман, Харди Ауаджи, Ли Брода, Колби Коут, Майкл Дэй, Эндрю Эмилио ДеЧезаре, Николас Доннермайер, Томас Форбс-Джонсон, Патрик Хэфи, Джейсон Крингштейн, Скотт Левенсон, Дэвид Назар, Кэйд Томас, Джеффри Тусси, Даррен Варрен

Режиссер: Майкл Дэй

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Майкл Дэй   Даррен Варрен   Джеффри Тусси   Кэйд Томас   Дэвид Назар   Скотт Левенсон   Джейсон Крингштейн   Патрик Хэфи   Томас Форбс-Джонсон   Николас Доннермайер   Эндрю Эмилио ДеЧезаре   США   Колби Коут   Ли Брода   Харди Ауаджи   Джордан Бекерман   Джордан Йейл Ливайн   Майкл Дэй   2023   триллеры   фильм   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1746 постов (1707 в горячем)
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