Трейлер фильма "Второй акт" (2024)

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Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом Гийомом. Но Давиду не нравится Флоранс, и он хочет избавиться от нее, бросив в объятия своего друга Вилли. Все четверо встречаются в ресторане в сельской глуши.
Страна: Франция
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 11 июля 2024
В ролях: Леа Сейду, Луи Гаррель, Венсан Линдон, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо, Элен Александридис, Валери Вогт
Режиссер: Квентен Дюпьё
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