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Трейлер фильма "Второй акт" (2024)

Трейлер фильма "Второй акт" (2024)

Автор:
21 июня 2024 15:52
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   фильм   комедии   Венсан Линдон   Леа Сейду   Луи Гаррель   Рафаэль Кенар   Квентен Дюпьё   2024   Элен Александридис   Мануэль Гийо   Валери Вогт   
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Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом Гийомом. Но Давиду не нравится Флоранс, и он хочет избавиться от нее, бросив в объятия своего друга Вилли. Все четверо встречаются в ресторане в сельской глуши.

Страна: Франция

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 11 июля 2024

В ролях: Леа Сейду, Луи Гаррель, Венсан Линдон, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо, Элен Александридис, Валери Вогт

Режиссер: Квентен Дюпьё

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   фильм   комедии   Венсан Линдон   Леа Сейду   Луи Гаррель   Рафаэль Кенар   Квентен Дюпьё   2024   Элен Александридис   Мануэль Гийо   Валери Вогт   
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Kinoman
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