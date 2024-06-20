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Трейлер фильма "Маленькая девочка в голубом" (2023)

Трейлер фильма "Маленькая девочка в голубом" (2023)

Автор:
20 июня 2024 12:52
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   фильм   драмы   Биографический   Бельгия   Марион Котийяр   2023   Дидье Фламан   Мари Бюнель   Мона Ашаш   Мона Ашаш   Бернар Пиво   Мари-Кристиан Адам   Пьер Осседа   Жак Буде   
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Документальная драма. После самоубийства своей матери Мона Ашаш обнаруживает тысячи фотографий, писем и записей, но эти похороненные секреты делают её смерть ещё большей загадкой. Благодаря силе кинематографа и выдающейся актрисе Марион Котийяр она возвращает свою мать к жизни, чтобы проследить её путь и выяснить, кем она была на самом деле.

Страна: Бельгия, Франция

Жанр: биография, драма

Дата выхода в России: 20 июня 2024

В ролях: Марион Котийяр, Мона Ашаш, Бернар Пиво, Мари Бюнель, Мари-Кристиан Адам, Пьер Осседа, Жак Буде, Дидье Фламан

Режиссер: Мона Ашаш

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   фильм   драмы   Биографический   Бельгия   Марион Котийяр   2023   Дидье Фламан   Мари Бюнель   Мона Ашаш   Мона Ашаш   Бернар Пиво   Мари-Кристиан Адам   Пьер Осседа   Жак Буде   
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Kinoman
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