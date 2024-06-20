Трейлер фильма "Маленькая девочка в голубом" (2023)

Документальная драма. После самоубийства своей матери Мона Ашаш обнаруживает тысячи фотографий, писем и записей, но эти похороненные секреты делают её смерть ещё большей загадкой. Благодаря силе кинематографа и выдающейся актрисе Марион Котийяр она возвращает свою мать к жизни, чтобы проследить её путь и выяснить, кем она была на самом деле.