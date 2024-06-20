Трейлер фильма "Маленькая девочка в голубом" (2023)

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Документальная драма. После самоубийства своей матери Мона Ашаш обнаруживает тысячи фотографий, писем и записей, но эти похороненные секреты делают её смерть ещё большей загадкой. Благодаря силе кинематографа и выдающейся актрисе Марион Котийяр она возвращает свою мать к жизни, чтобы проследить её путь и выяснить, кем она была на самом деле.
Страна: Бельгия, Франция
Жанр: биография, драма
Дата выхода в России: 20 июня 2024
В ролях: Марион Котийяр, Мона Ашаш, Бернар Пиво, Мари Бюнель, Мари-Кристиан Адам, Пьер Осседа, Жак Буде, Дидье Фламан
Режиссер: Мона Ашаш
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