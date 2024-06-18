Трейлер фильма "В поисках Адама" (2024)

Адам узнаёт о том, что его родители не те, за кого себя выдавали. После их смерти у него на руках лишь записка с тремя адресами и одним именем: Джейкоб Уоттерсон. Оставшись без прошлого, Адам решает раскрыть тайну своего происхождения и отправляется в путешествие через всю страну.
Страна: США
Жанр: драма
Дата выхода в России: 20 июня 2024
В ролях: Оукс Фигли, Дэвид Духовны, Теодор Рэймонд Найт, Эрик Хансон, Кевин Уэйн, Ларри Пайн, Билли Слотер, Джейсон Доуис, Седрик Гринуэй, Ким Джексон Вилер, Трэйси Пфау, Холли Бонни, Рене Мена, Херардо Давила, Дана Намерод, Кэй Джи Бейкер, Кэй Стил, Ханна Смит-Филлипс, Джеймс Уайтклоуд, Жанна Кальдарера, Эдвард Паркер
Режиссер: Ирвинг Франко
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