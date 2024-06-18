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Трейлер фильма "В поисках Адама" (2024)

Трейлер фильма "В поисках Адама" (2024)

Автор:
18 июня 2024 19:21
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Седрик Гринуэй   Эдвард Паркер   Жанна Кальдарера   Джеймс Уайтклоуд   Ханна Смит-Филлипс   Кэй Стил   Кэй Джи Бейкер   Дана Намерод   Херардо Давила   Рене Мена   Холли Бонни   Трэйси Пфау   Ким Джексон Вилер   США   Джейсон Доуис   Эрик Хансон   Теодор Рэймонд Найт   Оукс Фигли   Ирвинг Франко   Ларри Пайн   Дэвид Духовны   Кевин Уэйн   Билли Слотер   драмы   фильм   
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Адам узнаёт о том, что его родители не те, за кого себя выдавали. После их смерти у него на руках лишь записка с тремя адресами и одним именем: Джейкоб Уоттерсон. Оставшись без прошлого, Адам решает раскрыть тайну своего происхождения и отправляется в путешествие через всю страну.

Страна: США

Жанр: драма

Дата выхода в России: 20 июня 2024

В ролях: Оукс Фигли, Дэвид Духовны, Теодор Рэймонд Найт, Эрик Хансон, Кевин Уэйн, Ларри Пайн, Билли Слотер, Джейсон Доуис, Седрик Гринуэй, Ким Джексон Вилер, Трэйси Пфау, Холли Бонни, Рене Мена, Херардо Давила, Дана Намерод, Кэй Джи Бейкер, Кэй Стил, Ханна Смит-Филлипс, Джеймс Уайтклоуд, Жанна Кальдарера, Эдвард Паркер

Режиссер: Ирвинг Франко

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Седрик Гринуэй   Эдвард Паркер   Жанна Кальдарера   Джеймс Уайтклоуд   Ханна Смит-Филлипс   Кэй Стил   Кэй Джи Бейкер   Дана Намерод   Херардо Давила   Рене Мена   Холли Бонни   Трэйси Пфау   Ким Джексон Вилер   США   Джейсон Доуис   Эрик Хансон   Теодор Рэймонд Найт   Оукс Фигли   Ирвинг Франко   Ларри Пайн   Дэвид Духовны   Кевин Уэйн   Билли Слотер   драмы   фильм   
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Kinoman
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