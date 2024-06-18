Трейлер фильма "В поисках Адама" (2024)

Адам узнаёт о том, что его родители не те, за кого себя выдавали. После их смерти у него на руках лишь записка с тремя адресами и одним именем: Джейкоб Уоттерсон. Оставшись без прошлого, Адам решает раскрыть тайну своего происхождения и отправляется в путешествие через всю страну.