Трейлер мультфильма "Четыре души Койота" (2023)

Коренные американцы протестуют против строительства нефтепровода на своей родной земле. Рассказывая внукам о Великом круговороте жизни, старейшина вспоминает мифы о Сотворении мира, наполненные древней магией и мудростью предков.
Страна: Венгрия
Жанр: боевик, драма, приключения
Дата выхода в России: 13 июня 2024
Роли озвучивали: Петер Божо, Янош Папп, Петер Шерер, Арманд Кауцки, Андраш Фараго, Золтан Шнайдер, Герда Пикали, Петер Вида, Тамаш Селеш, Роберт Болла, Алмос Элёд, Чаба Дебрецень, Арон Гаудер, Лука Кис-Ковач, Барнабаш Сабо Шипош, Балинт Вида, Сара Вида
Режиссер: Арон Гаудер, Жолт Баумгартнер
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