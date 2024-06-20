FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12933 поста • 1301 подписчик подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер мультфильма "Четыре души Койота" (2023)

Трейлер мультфильма "Четыре души Койота" (2023)

Автор:
20 июня 2024 12:21
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Андраш Фараго   Сара Вида   Балинт Вида   Барнабаш Сабо Шипош   Лука Кис-Ковач   Арон Гаудер   Чаба Дебрецень   Алмос Элёд   Роберт Болла   Тамаш Селеш   Петер Вида   Герда Пикали   Золтан Шнайдер   мультфильм   Арманд Кауцки   Петер Шерер   Янош Папп   Петер Божо   Жолт Баумгартнер   Арон Гаудер   2023   Венгрия   приключения   драмы   боевики   
556
1
1

Коренные американцы протестуют против строительства нефтепровода на своей родной земле. Рассказывая внукам о Великом круговороте жизни, старейшина вспоминает мифы о Сотворении мира, наполненные древней магией и мудростью предков.

Страна: Венгрия

Жанр: боевик, драма, приключения

Дата выхода в России: 13 июня 2024

Роли озвучивали: Петер Божо, Янош Папп, Петер Шерер, Арманд Кауцки, Андраш Фараго, Золтан Шнайдер, Герда Пикали, Петер Вида, Тамаш Селеш, Роберт Болла, Алмос Элёд, Чаба Дебрецень, Арон Гаудер, Лука Кис-Ковач, Барнабаш Сабо Шипош, Балинт Вида, Сара Вида

Режиссер: Арон Гаудер, Жолт Баумгартнер

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Андраш Фараго   Сара Вида   Балинт Вида   Барнабаш Сабо Шипош   Лука Кис-Ковач   Арон Гаудер   Чаба Дебрецень   Алмос Элёд   Роберт Болла   Тамаш Селеш   Петер Вида   Герда Пикали   Золтан Шнайдер   мультфильм   Арманд Кауцки   Петер Шерер   Янош Папп   Петер Божо   Жолт Баумгартнер   Арон Гаудер   2023   Венгрия   приключения   драмы   боевики   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1744 поста (1705 в горячем)
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283516



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
Набирающие популярность в сообществах
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Салман Рушди — писатель, заочно приговоренный к смерти аятоллой Хомейни⁠⁠
Салман Рушди — писатель, заочно приговоренный к смерти аятоллой Хомейни⁠⁠
Вперед за призами
Вперед за призами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#забавно#кошка#позитив#Россия#собака#сарказм#машина
#животные#интересно#история#кот#кино#Ynews#улыбнуло#СССР#полиция#Китай
#в мире#Прикол#новости#интересное#фильм#Спорт#Девушка#сизо#повезло#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться